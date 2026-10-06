Veröffentlicht am 06.10.2026

Kaltenkirchen, 01.10.2026 – Auf der Linie A3 werden vom Samstag, 10. Oktober, 04:00 Uhr, bis Montag, 19. Oktober, 03:30 Uhr keine Züge zwischen Ulzburg Süd und Elmshorn verkehren. Grund sind umfangreiche Arbeiten an der Infrastruktur. Unter anderem beginnen Vorarbeiten für den neuen Haltepunkt Henstedt-Ulzburg West sowie für die Brücke über den Fluß Krückau. Für die Fahrgäste richtet die AKN einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Mit den Arbeiten macht auch der Bau des neuen Haltepunktes Henstedt-Ulzburg West einen wichtigen Schritt nach vorn. Die neue Station entsteht westlich des Bahnübergangs Lindenstraße an der Linie A3 und wird die dritte Bahnstation der Gemeinde Henstedt-Ulzburg. Die Planungen für den neuen Haltepunkt sind inzwischen fertig gestellt, und die Bauarbeiten gehen wie geplant voran.

„Mit den jetzt beginnenden Vorarbeiten im Rahmen der Sperrung auf der Linie A3 kommen wir der Realisierung der neuen Haltestelle Henstedt-Ulzburg West einen entscheidenden Schritt näher“, sagt Matthias Meyer, Geschäftsführer der AKN, „wir als AKN planen und bauen diesen Haltepunkt im Auftrag des Landes und wollen auch hier pünktlich abliefern“.

Der neue Bahnhof verbessert insbesondere die ÖPNV-Anbindung im westlichen Teil Henstedt-Ulzburgs. Künftig erhalten Fahrgäste dort eine stündliche Verbindung in Richtung Ulzburg Süd und Elmshorn. Geplant sind unter anderem ein Außenbahnsteig mit barrierefreiem Zugang, ein Wetterschutz sowie digitale Fahrgastinformationsmedien.

Ersatzverkehr auf der A3

Während der Bauarbeiten verkehren zwischen Ulzburg Süd und Elmshorn Ersatzbusse. Die Fahrzeit verlängert sich um rund 25 Minuten. Der Ersatzverkehr ist barrierefrei.

Der Bahnhof Henstedt-Ulzburg wird von den Ersatzbussen nicht angefahren. Fahrgäste von und nach Henstedt-Ulzburg nutzen bitte die Linie A2 bis beziehungsweise ab Ulzburg Süd und steigen dort zwischen Bahn und Ersatzbus um.

Bei zwei Ersatzhaltestellen gibt es Änderungen:

Ulzburg Süd: Die Ersatzbusse fahren am Amselweg/Ecke Falkenstraße, schräg gegenüber der regulären Linienhaltestelle, ab.

Barmstedt: Aufgrund von Straßensperrungen halten die Ersatzbusse nicht an der üblichen Ersatzhaltestelle, sondern an der Linienhaltestelle „Markt“.

Die AKN bittet Fahrgäste und Verkehrsteilnehmer, mehr Zeit für ihre Wege einzuplanen. Informationen zu den Ersatzfahrplänen, den Ersatzhaltestellen sowie den ausgeschilderten Fußwegen stehen auf der AKN-Homepage zur Verfügung. Die Fahrpläne des Ersatzverkehrs (EV) werden unter www.akn.de/fahrplanaenderungen verfügbar sein.