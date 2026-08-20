Veröffentlicht am 20.08.2026

In Henstedt-Ulzburg macht die Umsetzung der Offenen Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder weitere wichtige Fortschritte. So hat sich an allen vier Standorten über die Sommerferien viel getan. In den vergangenen Tagen wurden beispielsweise an der Olzeborchschule die ersten Container geliefert und mit dem Aufbau begonnen. Damit nimmt die räumliche Erweiterung für die Ganztagsbetreuung Gestalt an.

„Weitere Container sollen in den kommenden Wochen folgen, sodass diese im Laufe des Herbsts in Benutzung gehen können", sagt Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. „Auch bei der Ausstattung geht es voran: Die ersten Möbel wurden bereits geliefert und eingebaut. Weiteres Mobiliar kommt im Laufe der Herbstferien hinzu." Damit schafft die Gemeinde Henstedt-Ulzburg Schritt für Schritt eine Grundlage dafür, dass die Räumlichkeiten den Bedürfnissen der Kinder entsprechend ganztägig genutzt werden können.

„Auch, wenn in den kommenden Wochen die Arbeiten und die Ausstattung der Räumlichkeiten noch weiter vorangetrieben werden, haben wir bereits jetzt gute Übergangslösungen gefunden, um die Kinder ab ihrer Einschulung bestmöglich zu betreuen", erklärt Ulrike Schmidt. „Bei der Umsetzung der Offenen Ganztagsbetreuung arbeiten viele Projektbeteiligte zusammen – aus den Schulen, dem Eigenbetrieb Kinderbetreuung Henstedt-Ulzburg und der Verwaltung. Es ist toll zu sehen, mit wie viel Engagement alle an einem Strang gezogen haben. Nun freuen sich alle darauf, dass es losgeht und die Kinder die neu ausgestatteten Räume erobern können."

Wie sie erklärt, ist es das Ziel, ein attraktives Ganztagsangebot zu schaffen, in welchem die Räume den Schülerinnen und Schülern sowohl vormittags in der Schule als auch nachmittags bei der Offenen Ganztagsbetreuung verlässlich zur Verfügung stehen. „Es entstehen wirklich schöne Bereiche mit einer modernen, zeitgemäßen Möblierung, die dem aktuellen pädagogischen Stand entsprechen und die von den Kindern ihren Bedarfen entsprechend genutzt werden können", so Antje Heydecke, Fachbereichsleiterin „Allgemeine Verwaltung". „Es gibt beispielsweise verschiedene Funktionsräume wie ein Atelier, eine Ruhebibliothek oder einen Forschungsraum, in denen die Mädchen und Jungen ihren Interessen nachgehen und ihre Talente entfalten können."

So sollen die neuen Schulräumlichkeiten nicht mehr viel mit dem gemein haben, wie man sie aus früheren Zeiten kennt. „Wir freuen uns, dass seit Anfang August dieses Jahrs alle Grundschulen in unserer Gemeinde als Offene Ganztagsschulen genehmigt sind", erklärt Antje Heydecke.

Damit sich die Kinder wohlfühlen und den ganzen Tag gut versorgt sind, wurde auf eine geeignete Mittagsverpflegung Wert gelegt. „In der Olzeborchschule kocht das Mensa-Team in seiner bewährten Form und für die Standorte Lütte School, Rhen und Ulzburg haben wir mit ‚CC Campus' einen neuen Caterer gewinnen können", sagt Björn Sumpf, kaufmännischer Leiter des Eigenbetriebs Kinderbetreuung Henstedt-Ulzburg. „Wir haben in den ersten Wochen bereits viele positive Rückmeldungen zum Essen bekommen."

Generell zeigt sich der Eigenbetrieb mit den Anmeldezahlen zur Offenen Ganztagsbetreuung zufrieden. „Insgesamt haben wir mit Stand vom 14. August 192 Anmeldungen. Eltern können ihre Kinder aber auch noch nach der Einschulung anmelden", erklärt Jan Schmeling, pädagogischer Leiter des Eigenbetriebs Kinderbetreuung Henstedt-Ulzburg. „Wir sind personell gut aufgestellt, sodass eine gute Betreuung sichergestellt ist. Gern können sich Eltern davon vorab persönlich überzeugen und sich die Räumlichkeiten und Angebote von den Teams zeigen lassen. Bei Interesse wenden Sie sich gern direkt an die Teams der Offenen Ganztagsbetreuung an Ihrem jeweiligen Schulstandort."

Foto: In der Offenen Ganztagsschule Olzeborchschule kommen die neuen Möbel bei den derzeitigen Schulkindern gut an – nach der Einschulung konnten auch die Erstklässlerinnen und Erstklässler diese schon erobern. Foto: Gemeinde Henstedt-Ulzburg