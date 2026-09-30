Veröffentlicht am 30.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Am Sonntag, 25. Oktober, laden die Vereine „forum – Kultur in Henstedt-Ulzburg“ und „BürgerAktiv“ gemeinsam mit dem Seniorenbeirat zu einem besonderen Konzert ins Bürgerhaus, Beckersbergstraße 34, ein. Unter dem Titel „Bühne frei für Alita“ präsentiert die Sängerin und plattdeutsche Entertainerin Steffie Steup ihr persönliches Herzensprojekt – eine musikalische Hommage an ihre 93-jährige Mutter Alita, die in jungen Jahren selbst von einer Karriere als Sängerin träumte.

Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr, Einlass ist ab 14 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei „Die Schuhkiste“, Hamburger Straße 22 in Henstedt-Ulzburg, sowie bei der Buchhandlung Fiehland, Holstenstraße 32 in Kaltenkirchen. Freitagvormittags können zudem Tickets in der Geschäftsstelle von „BürgerAktiv“ im Haus der sozialen Beratung, Rathausplatz 3 in Henstedt-Ulzburg, erworben werden. Online gibt es dazu unter www.kulturpur-hu.de die Möglichkeit.

„Die Lieder des Konzerts bilden den persönlichen Soundtrack eines langen Lebens. Sie zeigen, wie Musik Erinnerungen trägt, Emotionen weckt und Menschen auch im hohen Alter erreicht. Jede und jeder sammelt im Laufe des Lebens ein eigenes Repertoire an Liedern, das im Umgang mit Demenz eine wichtige Rolle spielen kann. Die Kenntnis dieser Musikbiographie hilft Angehörigen und Pflegekräften, Zugang zu Seele und Kopf zu finden – oft dort, wo Worte nicht mehr reichen“, erklärt das Organisationsteam. „Das Konzert macht diese Wirkung der Musik erfahrbar. Man erinnert sich mit dem Herzen an schöne Momente, die der Kopf schon vergessen hat. Man singt, was man vielleicht nicht mehr in Worte fassen kann. Musik lässt Menschen fühlen, ohne denken zu müssen. Bewegung zur Musik gelingt – in großen oder kleinen Schritten.“

Im Anschluss stehen Fachleute aus Familienberatung und Demenzbetreuung für Gespräche zur Verfügung. Betroffene Angehörige können erste Hinweise, praktische Tipps oder weiterführende Kontaktmöglichkeiten erhalten.

Fahrdienst für Besucherinnen und Besucher

Für Menschen, die innerhalb von Henstedt‑Ulzburg Unterstützung bei der Anfahrt benötigen, wird ein kostenfreier Fahrdienst mit Kleinbussen angeboten. Eine vorherige, rechtzeitige Anmeldung bei Uwe Groth vom Seniorenbeirat Henstedt‑Ulzburg per Telefon unter 04193-76 864 ist erforderlich.

Foto: „Bühne frei für Alita“ heißt es am 25. Oktober im Bürgerhaus. Foto/Collage: Steffie Steup