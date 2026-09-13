Veröffentlicht am 13.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Im Juli 2025 übernahm Benjamin Striepke die traditionsreiche Buchhandlung Henning Rahmer in Henstedt-Ulzburg und führt sie seitdem mit neuen Ideen weiter. Am Donnerstag, 1. und Freitag, 2. Oktober präsentiert die Autorin Andrea S. Kuhnke dort ihre Fantasy-Buchreihe ZOE UND ZARIN.

Die ZOE UND ZARIN-Trilogie verbindet Mittelalter und Gegenwart in einem spannenden Abenteuer und begeistert Leserinnen und Leser verschiedener Generationen gleichermaßen. Jung und Alt haben an beiden Tagen die Gelegenheit, die Autorin persönlich kennenzulernen, Fragen zu stellen und mehr über die Hintergründe der Geschichte zu erfahren. Andrea S. Kuhnke ist jeweils von 10 bis 17 Uhr für persönliche Gespräche und Buchsignaturen vor Ort. Der Eintritt ist frei!

Im Mittelpunkt der Geschichte steht die elfjährige Zoe, die im Jahr 1318 auf Burg Falkenauge lebt. Als sie erfährt, dass ihre Eltern nicht, wie angenommen, überfallen wurden, sondern durch einen Fluch gefangen gehalten werden, will sie diese befreien. Durch eine Zeitreise trifft sie auf den gleichaltrigen Zarin aus der Gegenwart. Gemeinsam erleben sie Abenteuer in beiden Welten.