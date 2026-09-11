Veröffentlicht am 11.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Am Freitag, 30. Oktober, kommt die bekannte Hamburger Autorin Sandra Dünschede in die Gemeindebücherei, Hamburger Straße 22a. Im Gepäck hat sie ihren spezialgelagerten Sonderfall „Friesenmord". Dabei handelt es sich um einen exklusiven Fall für Thamsen & Co., der interaktiv vom Publikum gelöst werden muss.

Die Teilnehmenden können in die Rolle des Kommissars, der Verdächtigen oder Zeugen schlüpfen. Es dürfen Fragen gestellt und Hinweise gesammelt werden. Natürlich darf man auch einfach dem Geschehen lauschen und für sich miträtseln. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Der Kartenvorverkauf hat bereits begonnen. Interessierte melden sich dafür beim Team direkt vor Ort, per Telefon unter 04193-963 370 oder per E-Mail an buecherei.info@h-u.de.

„Mit der interaktiven Krimi-Lesung präsentiert Sandra Dünschede ein neues Veranstaltungsformat, bei dem das Publikum zum Mitmachen aufgefordert wird", erklärt Sarah Thiesen aus dem Team der Gemeindebücherei. „Bereits im vergangenen Jahr haben wir dieses Format begeisterten Kindern mit einer Minecraft-Lesung anbieten können. Das kam sehr gut an."

Sandra Dünschede wurde 1972 in Niebüll/Nordfriesland geboren. Als gelernte Bankkauffrau arbeitete sie etliche Jahre in diesem Bereich. Nach einem Studium der Germanistik und Allgemeinen Sprachwissenschaft begann sie mit dem Schreiben, vornehmlich von Kurzgeschichten und Kurzkrimis. 2006 hat sie ihren ersten Roman um den Kommissar Thamsen veröffentlicht. Seitdem gibt es mittlerweile mehr als 20 Bände. Sie lebt als freie Autorin in Hamburg.

Foto: Am 30. Oktober kommt Sandra Dünschede mit „Friesenmord" in die Gemeindebücherei. Foto: Gesche Jäger