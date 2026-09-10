Veröffentlicht am 10.09.2026

Henstedt-Ulzburg – Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet einen Kurs „Astronomie für Einsteiger/innen" an 3 Terminen ab Freitag, den 25.09.2026 je von 18:30 – 20:00 Uhr an. Die Kursgebühr beträgt 45,00 €.

Die Astronomie ist die älteste Wissenschaft der Menschheit. Astronomen – Amateure wie Profis – beobachten den Himmel bis heute und versuchen, seine Geheimnisse zu verstehen. Man benötigt auch nicht unbedingt ein großes (und teures) Teleskop. Schon ein einfaches Fernglas vom Discounter bietet Möglichkeiten, von denen Galileo Galilei nur träumen konnte.

Der Kurs soll einen einfachen Einstieg in dieses interessante Hobby bieten. Es sollen Fragen beantwortet werden wie „Was kann ich selbst beobachten?", „Was brauche ich dafür?", „Wie kann es weitergehen und welche Möglichkeiten gibt es?". Vorwissen oder eigene Geräte sind nicht erforderlich, können aber nach Absprache gerne mitgebracht werden.

Informationen und Anmeldungen unter www.vhs-henstedt-ulzburg.de. (Kurs-Nr. BA112.00)