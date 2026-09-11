Veröffentlicht am 11.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Am landesweiten Aktionstag Bevölkerungsschutz war auch das THW Kaltenkirchen aktiv. Es galt 140 Schülerinnen und Schülern der 6. Klassen des Alstergymnasiums Henstedt-Ulzburg den Bevölkerungsschutz näher zu bringen.

Was tun, wenn der Strom ausfällt, welche Vorräte sollte ich „für den Fall der Fälle“ zu Hause haben, was gehört in Notfallgepäck. Das waren die vorrangigen Themen, mit denen sich die Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen des Alstergymnasiums in Henstedt-Ulzburg am Aktionstag Bevölkerungsschutz befassten.

In drei Gruppen aufgeteilt gab es für jede Gruppe einerseits theoretische Hintergründe und „Erarbeiten“ der wichtigsten Verhaltens- und Vorgehensweisen bei unterschiedlichen Situationen.

Andererseits hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, schweres Gerät wie es im THW genutzt wird, selbst kennen zu lernen und unter Aufsicht auszuprobieren. Zu den praktischen Stationen gehörte Bergen von Übungspuppen und Transport dieser mit Trage bzw. spezieller Schleifkorb-Trage, Aufbau von Beleuchtung, „Umsetzen“ eines Tennisballs mit dem hydraulischen Speizer sowie geschicktes anheben eines Balkens (auf dem Wasserbecher standen) mit den sogenannten Hebekissen.

Bei so viel „Action“ war es kein Wunder, dass die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte am Ende des Tages begeistert waren und nun in jedem Fall bestmöglich auf verschiedenste Situationen des Bevölkerungsschutzes vorbereitet sind.

Ein großes Dankeschön an alle ehrenamtlichen Einsatzkräfte des THW Kaltenkirchen, die zum Gelingen dieses Aktionstages beigetragen haben. Ebenfalls ein großer Dank an die THW-Regionalstelle Neumünster und deren Bundesfreiwilligendienstleistenden für die Unterstützung.

Foto: Viel Geschick benötigten die Schülerinnen und Schüler beim Umsetzen eines Tennisballs mit dem hydraulischen Spreizer