Veröffentlicht am 11.09.2026

Henstedt-Ulzburg – Wie wäre es, einen Raum zu haben, um sich über das, was alltäglich an Meldungen aus den Medien auf uns einprasselt, auszutauschen, zu diskutieren und sich eine Meinung zu bilden? Vielleicht dazu noch einen gemütlichen Kaffee zu trinken und auf angenehme Weise moderiert zu werden? Möglich ist dies ab sofort im Politischen Café an der VHS Henstedt-Ulzburg für alle politisch Interessierten!

Geleitet wird die Gesprächsrunde vom ehemaligen Pastor Hans-Christoph Plümer, dem es ein wichtiges Anliegen ist, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Seine Einladung gilt daher für alle, die Lust haben, sich gegenseitig zuzuhören und vielleicht auch immer wieder einmal mit anderen um die Einordnung von vermeintlich chaotischen Ereignissen zu ringen.

Das „Politische Café" findet am 27.09., 01.11. und 13.12.26 je von 15:00 – 17:00 Uhr statt – jeder Café-Termin kann einzeln gebucht werden.

Die Kursgebühr pro Termin beträgt 15,00 €. (Kurs-Nr. BA18.03 / BA18.04/ BA18.05)

Informationen und Anmeldungen unter www.vhs-henstedt-ulzburg.de.