Veröffentlicht am 04.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Am Samstag, den 12.09.2026 um 10.00 Uhr startet eine Tages-Radtour mit Ziel Barker Heide bei Todesfelde. Vielfältige Lebensräume wie Moorrestflächen, Sand- und Feuchtheiden, Trockenrasen sowie die Dünenlandschaft zeichnen das Naturschutzgebiet Barker Heide aus. Es ist 632 Hektar groß und ist eines der schönsten Heidegebiete im Kreis Segeberg, gerade jetzt noch während der zu Ende gehenden Heideblüte.

Die Tour ist ca. 45km lang und führt über Struvenhütten nach Bark und über Hartenholm zurück. Eine Einkehr in Hartenholm ist vorgesehen. Die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit wird bei ca. 15 km/h liegen.

Startpunkt ist der Europagarten am Rathaus Ulzburg. Die Rückkehr ist gegen 16:00 Uhr vorgesehen.

Informationen dazu erteilt der Tourenleiter Norbert Krebs unter der E-Mail-Adresse norbert_krebs@web.de oder mobil 0160 5566235. Die Tour ist kostenlos, alle Radfahrer sind herzlich eingeladen. Anmeldungen sind nicht erforderlich.