Veröffentlicht am 14.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Der Lions Förderverein Henstedt-Ulzburg e.V. lädt am Sonntag, den 6. September 2026, zum 3. Lions-Winzerfest ein. Ab 11 Uhr verwandelt sich das Gelände von Op'n Haidbarg, Norderstedter Straße 79, in einen Treffpunkt für Weinliebhaber, Genießer und alle, die einen entspannten Tag in geselliger Atmosphäre verbringen möchten.

Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf eine sorgfältig ausgewählte Weinvielfalt von Winzern aus Franken und von der Nahe freuen. Ergänzt wird das Angebot durch kleine kulinarische Köstlichkeiten, die perfekt zu den präsentierten Weinen passen. Für die passende Stimmung sorgt Live-Musik unter freiem Himmel, für Kinder gibt es eine Spielecke.

„Unser Winzerfest hat sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt. Es verbindet Genuss, Begegnung und soziales Engagement auf besondere Weise“, freut sich Thomas Meier neuer amtierender Präsident des LC Henstedt-Ulzburg. „Wir möchten Menschen zusammenbringen und gleichzeitig Projekte unterstützen, die unserer Region zugutekommen.

Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet als Outdoor-Event statt; bei schlechtem Wetter steht ein Festzelt zur Verfügung.

Mit dem Erlös des Winzerfestes unterstützt der Lions Förderverein die sogenannten Herzretter-Trainings in den Schulen. Im Ernstfall eines Herz-Kreislauf Stillstandes entscheidet entschlossenes Handeln oft über Leben und Tod. Damit leistet jede Besucherin und jeder Besucher einen Beitrag für das lokale Gemeinwesen.