Veröffentlicht am 14.08.2026

Kisdorf. Die SUNDOWN Skifflers treten am Freitag, 21. August, um 19.30 Uhr im Margarethenhoff auf. Die erfolgreichste Skiffle-Rock-Band des Nordens begeistert seit 35 Jahren ihr Publikum mit einer mitreißenden Mischung aus Klassikern des Skiffle-Rock und bekannten Oldies – auch in plattdeutscher Sprache.

Mit ihrer energiegeladenen Performance an Waschbrett, Piano, Gitarre und E-Bass sowie markantem mehrstimmigem Gesang sorgt die Formation auf Jazz-Festivals und Stadtfesten für garantierte Hochstimmung. Mit großer Spielfreude führt das Quintett seine große Jubiläumstour im Jahr 2026 leidenschaftlich fort und beweist einmal mehr, dass sein handgemachter „Washboard-Skiffle-Rock" zeitlos begeistert.

Die Eintrittspreise betragen 25 Euro an der Abendkasse, 23 Euro im Vorverkauf und 12 Euro für Schüler. Der Vorverkauf läuft bei:

Buchhandlung Fiehland in Kaltenkirchen

Stöberstübchen in Kisdorf

Steen decoration e.K. in Kisdorf

Buchhandlung Rahmer und Die Schuhkiste in Henstedt-Ulzburg

E-Mail-Bestellung: tickets@kulturinkisdorf.de | Kartenbestellungen über E-Mail sind mit Vor- und Nachnamen, Adresse und Telefonnummer möglich und verbindlich.

Reservierte Karten werden an der Abendkasse bis spätestens eine halbe Stunde vor Veranstaltungsbeginn hinterlegt. Bei Verhinderung wird um rechtzeitige Absage gebeten.

Informationen: Träger-Verein Dorfhaus Kisdorf e.V., Claudia Stehr (Pressebeauftragte), Telefon 0160 / 94720161, E-Mail: claudia_m_stehr@yahoo.de