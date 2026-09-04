Veröffentlicht am 04.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Große Freude beim Jugendrotkreuz Henstedt-Ulzburg: Am 29. August wurde der neue Bubble-Kicker im Katastrophenschutzzentrum offiziell eingeweiht und an die Jugendlichen übergeben. Zahlreiche Sponsoren, Unterstützer sowie Mitglieder des Jugendrotkreuzes nutzten die Gelegenheit, sich vor Ort ein Bild von dem neuen Angebot für die Jugendarbeit zu machen. Der Bubble-Kicker, der durch die finanzielle Unterstützung lokaler Sponsoren angeschafft werden konnte, stieß bei den anwesenden Jugendlichen sofort auf große Begeisterung. Bei ersten Proberunden wurde deutlich, dass das neue Spielgerät nicht nur jede Menge Spaß bietet, sondern auch Teamgeist, Bewegung und Gemeinschaft fördert. Genau diese Aspekte standen für das Jugendrotkreuz bei der Anschaffung im Vordergrund. Besonders die Sponsoren zogen ein positives Fazit. Sie zeigten sich erfreut darüber, dass ihre Unterstützung unmittelbar den Jugendlichen vor Ort zugutekommt und ein Projekt ermöglicht hat, das langfristig einen Mehrwert für die Gemeinschaft schafft. Viele Gäste nutzten die Gelegenheit zu persönlichen Gesprächen mit den jungen Mitgliedern und überzeugten sich davon, wie sinnvoll ihre Investition eingesetzt wurde.

In einer Dankesrede hob die Ortsleitung des Jugendrotkreuzes den hohen Stellenwert des Engagements der Sponsoren hervor. Ohne deren tatkräftige und finanzielle Unterstützung wäre die Anschaffung des Bubble-Kickers nicht möglich gewesen.