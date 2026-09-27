Veröffentlicht am 27.09.2026

Festival-Feeling auf dem Dorf: Das DJ- und Produzenten-Duo YAMAS macht am 10. Oktober mit seiner „DorfkulTOUR“ Halt in Kisdorf. Gemeinsam mit der Landjugend Kisdorf und einem komplett norddeutschen Line-up bringen die beiden elektronische Musik und ein besonderes 360°-Konzept in die Region.

Am Samstag, den 10. Oktober 2026, kommt die YAMAS „DorfkulTOUR“ nach Kisdorf. Gemeinsam mit der Landjugend Kisdorf wollen YAMAS zeigen, dass elektronische Shows nicht nur in Clubs und Großstädten stattfinden müssen.

Das Herzstück der „DorfkulTOUR“ ist ein besonderes 360°-Boilerroom-Konzept: Statt auf einer klassischen Bühne spielen die DJs mitten im Publikum – umgeben von der Crowd und ohne große Distanz zwischen Act und Gästen. So entsteht eine unmittelbare Atmosphäre, die Festival- und Clubgefühl direkt aufs Dorf bringt.

Hinter YAMAS stehen Leon und Marek, ein DJ- und Produzenten-Duo aus Schleswig-Holstein. Seit 2023 haben sich die beiden mit ihrem Mix aus Hypertechno, Hard Dance und Hardstyle in der elektronischen Musikszene einen Namen gemacht. Ihr Song „Lay All Your Love On Me“ wurde allein auf Spotify bereits rund 70 Millionen Mal gestreamt.

Auch musikalisch haben YAMAS bereits mit zahlreichen bekannten Acts zusammengearbeitet. Dazu zählen unter anderem HBz, Die Prinzen, 2 Engel & Charlie, KXXMA und Vincent Gross. Live waren die beiden bereits auf Festivals und Veranstaltungen wie dem Airbeat One Festival, Electrisize, Havelbeats in Potsdam, dem Elbstrand Festival und der Kieler Woche zu erleben.

In Kisdorf bekommen YAMAS Unterstützung von NIKKI und TMW. Damit kommt an diesem Abend ein komplett norddeutsches Line-up zusammen. Gemeinsam bringen die Acts unterschiedliche Facetten elektronischer Musik nach Kisdorf. Mit der „DorfkulTOUR“ 2026 wollen YAMAS elektronische Musik bewusst auch außerhalb der großen Städte erlebbar machen.

YAMAS DorfkulTOUR – Kisdorf Samstag, 10. Oktober 2026 Rugenvier 1, 24629 Kisdorf

Einlass ab 20:00 Uhr Einlass ab 16 Jahren mit gültigem Muttizettel

Tickets sind im Vorverkauf über Eventbrite erhältlich. https://www.eventbrite.de/e/yamas-dorfkultour-kisdorf-tickets-1998878313845