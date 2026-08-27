Veröffentlicht am 27.08.2026

Alveslohe. Was ist Freundschaft? Und kann man das Schicksal wirklich verändern? Zwei wunderbare Frauen finden es heraus in diesem herrlich herzzerreißenden Stück mit Weib, Wahnsinn und Gesang! Birgit Bockmann, renommierte Regisseurin und Ohnsorg-Schauspielerin, gibt die erfolgreiche Psychotherapeutin „Dr. Carolin Wohlgemut-Ratlos“, die in einer persönlichen Lebenskrise selbst ganz dringend Hilfe braucht und unerwartet eine echte Freundin trifft.

Und die „Queen of Plattdüütsch“ alias Steffie Steup zeigt, dass sie nicht nur als Entertainerin und Sängerin eine echte plattdeutsche Naturgewalt ist, sondern auch auf der Schauspielbühne zu Hause.Als vom Glück verwöhnte Künstlerin „Funky Frieda Hansen“ stellt sie die Frage „Warum muss das ausgerechnet mir passieren?“ und sucht nach schicksalshaften Antworten.

Ernste Themen wie Abschied und Neubeginn werden so leichtfüßig, witzig und humorvoll erzählt, dass man nicht weiß, ob es Tränen des Lachens oder des Weinens sind, die man sich aus den Augen wischt. Grotesk komisch sind die sogenannten Therapieansätze, zauberhaft und bewegend die Lieder. Gemeinsam spielen, singen und „therapieren“ sich die beiden AusnahmekünstlerInnen Bockmann und Steup in die Herzen der Zuschauer, die sich auf ein buntes, lebhaftes und sehr emotionales Stück plattdeutscher Schauspielkunst freuen dürfen.

So. 11. Oktober 2026 um 16.00 Uhr BIRGIT BOCKMANN und STEFFIE STEUP KARMA KARAOKE - Eene plattdüütsche Komödie mit Musik Alvesloher Bürgerhaus. Am Bahnhof / Paul Simon Weg

Ticketpreise im Vvk. 24,- € ermäßigt 20,- € Abendkasse 28,- € ermäßigt 24,- € (Der ermäßigte Preis gilt für Kultur im Dorf Mitglieder, Behinderte und Bürgergeldbezieher)

Schüler und Studenten zahlen an der Abendkasse 14,-€

Kartenreservierungen: Tel. unter 0155 656 522 46 oder per E-Mail an kid-alveslohe@gmx.de oder über www.kid-alveslohe.de