Veröffentlicht am 07.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Der bekannte christliche Liedermacher Martin Pepper gastiert am Samstag, den 29. August um 19:00 Uhr in der Kirchengemeinde St. Petrus auf dem Rhen

Im Rahmen seiner „flügelleicht 25 Pre-Listening-Tour“ stellt der Sänger und Theologe neue Lieder vor, die im Zuge des 25-jährigen Jubiläums seines Labels mc-peppersongs entstehen. Das Publikum darf sich auf exklusive Einblicke in einen noch unfertigen, aber bereits professionell arrangierten Liedzyklus freuen – und ist eingeladen, aktiv mitzugestalten: Nach dem Konzert können die Besucher ihre Lieblingssongs per QR-Code oder Voting-Karte auswählen. Die beliebtesten zwölf Titel werden im Herbst auf dem neuen Album erscheinen.

Bekannt ist Martin Pepper für seine einfühlsamen und tiefgründigen Lieder wie „Auge im Sturm“ oder „Gott segne dich“, die seit vielen Jahren fester Bestandteil moderner christlicher Gottesdienste sind. In seinem neuen Programm stehen Themen wie Trost und Hoffnung, Wertschätzung und Segen, sowie Glaube, Gebet und Anbetung im Mittelpunkt. Unterstützt wird Pepper bei der Tour erneut von dem renommierten Akustik-Gitarristen Uli Kringler, mit dem er bereits 2003 das beliebte Album „flügelleicht“ veröffentlichte.

Die etwa 90-minütige Veranstaltung wird durch eine stimmungsvolle Lichtinstallation begleitet und schafft so eine besondere, spirituell berührende Atmosphäre.

Martin Pepper Samstag, den 29. August um 19:00 Uhr | Einlass ist ab 18:00 Uhr.

Kirchengemeinde St. Petrus (Norderstedter Str. 22, 24558 Henstedt-Ulzburg).

Der Eintritt ist frei – Spenden sind willkommen.

Veranstalter ist der Förderverein „St. Petrus – Kirche für Morgen e.V.“, der die Kirchengemeinde St. Petrus bei der Umsetzung moderner und einladender Angebote unterstützt.