Veröffentlicht am 10.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Bereits zum neunten Mal präsentiert der Verein Henstedt-Ulzburg Bewegt e.V. sein BürgerparkKINO am letzten Ferienwochenende und idyllischer geht es kaum: Lauschig eingebettet in die hügelige Landschaft des Bürgerparks, an einem schönen See gelegen, zeigt sich das BürgerparkKINO auch abends in besonderem Licht.

Um es sich so richtig bequem zu machen, sollte man Decken, Kissen oder Isomatten dabei haben und auch der eigene Picknick-Korb ist erlaubt, auch wenn der Verein wieder Getränke, Grillwurst und Crepes anbietet. Auch das obligatorische Popcorn wird frisch vor Ort vom Team zubereitet und in den Pausen können die Kinder wieder auf der Hüpfburg herumtoben. Am Sonntag, den 16. August stellt der Verein die Fläche und das Equipment wieder den Kirchengemeinden von Henstedt-Ulzburg für den großen gemeinsamen Open-Air-Gottesdienst um 11 Uhr zur Verfügung.

"Am Freitag Nachmittag wurde ein Film gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendparlament der Gemeinde Henstedt-Ulzburg ausgesucht, um hierdurch auch etwas Werbung für deren tolle Arbeit machen zu können.", sagt Vorstandsmitglied Lara Timmer.

Das Programm: Freitag (14.08.) 15h Zoomania, 17h Sieger Sein, 20h Die nackte Kanone (2025) - Samstag (15.08.) 15h Die Chaosschwestern und Pinguin Paul, 17h Zoomania 2, 20h Respect - Sonntag (16.08.) 11h Open-Air-Gottesdienst, 13h Raus aus dem Teich, 15h Woodwalkers. Die Trailer und auch Angaben über die Laufzeiten so wie die FSK Freigaben sind auf der Webseite zu finden.

Der Eintritt ist dank der Unterstützung der Sponsoren wieder frei und der Verein bedankt sich für das tolle Engagement bei Kluth, easy Apotheke, May GbR, Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg, Big Deal, Hesebeck Home Company, Wulf Werkstattausrüstung, Itzehoer Versicherungen, Harrs GaLaBau und Ihr Glücksfeger Hilmar Glück. Alle Informationen und ggf. Änderung der Filme unter https://HU-Bewegt.de/kino. Foto:Heike Benkmann