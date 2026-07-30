Veröffentlicht am 30.07.2026

Henstedt-Ulzburg. Nach den Sommerferien startet die Kirchengemeinde St. Petrus wieder mit dem KU4-Konfirmandenunterricht für Kinder, die in die 4. Klasse kommen. Der erste Unterricht findet am Samstag, 22. August von 9:00-12:00 Uhr im Gemeindehaus der St. Petrus Gemeinde auf dem Rhen in der Norderstedter Str. 22 statt.

KU4 ist Konfirmandenunterricht schon in der 4. Schulklasse. Einmal im Monat treffen sich die KU4-ler an einem Samstagvormittag. Durch biblische Geschichten erfahren sie in kindgerechter Weise wesentliche Dinge über den christlichen Glauben. „Wir basteln und werken zusammen, spielen Theater, singen, lachen, rätseln, lesen, träumen und hören von Menschen, die Erstaunliches mit Gott erlebt haben."

Zum KU4-Jahr gehört auch eine Wochenendfreizeit in Scharbeutz an der Ostsee. In der Regel sind bis zu 80 Kinder unterwegs, weil auch viele Kinder der vorherigen Jahrgänge immer wieder gerne mitfahren.

Bei dem Unterrichts-Modell KU4 beginnt in der 8. Klasse der zweite Teil des Konfirmandenunterrichtes. Während dieser Zeit erleben die Jugendlichen im Hauptkonfirmanden-Unterricht, kurz „Hako" genannt, wie der christliche Glaube auch für Jugendliche spannend und ganz konkret im Alltag erfahren werden kann.

Anmeldungen sind per E-Mail an info@kirche-rhen.de möglich, damit die Infos auch digital zukommen. Anmeldeformulare zum KU4-Unterricht finden sich auf der Homepage der Gemeinde. Für weitere Informationen ist das Kirchenbüro unter Tel. 04193 / 7245 oder per E-Mail unter info@kirche-rhen.de erreichbar. Alternativ können Interessierte Pastor Cornelius van der Staaij kontaktieren: 0174 / 7913970, cornelius.vdstaaij@kirche-rhen.de.