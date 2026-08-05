Veröffentlicht am 05.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Die Kirchengemeinde St. Petrus bietet nach den Sommerferien einen Vorkonfirmanden-Unterricht für Jugendliche an, die nach den Ferien in die 7. Klasse kommen und am KU4-Unterricht (während der 4. Klasse) nicht teilnehmen konnten.

Du hast unseren KU4-Unterricht verpasst oder konntest nicht teilnehmen? Das ist schade, aber natürlich gibt es das immer wieder – schon weil Familien vielleicht neu auf den Rhen gezogen sind. Darum bieten wir jedes Jahr für alle Jugendlichen, die bei KU4 nicht dabei waren, eine eigene Vorkonfirmanden-Gruppe an.

Das erlebst Du beim Konfirmanden-Unterricht auf dem Rhen:

Gemeinsam Nachdenken über Gott und die Welt

Wozu lebe ich eigentlich? Wie funktioniert „gutes" Leben?

Gibt es so etwas wie „Gott", oder sind wir auf diesem Planeten allein?

Wenn es Gott gibt – woher kann ich es wissen?

Was feiern wir, wenn wir Weihnachten, Ostern oder Pfingsten feiern?

Wie findet man sich in der Bibel zurecht?

Das Ziel ist letztlich: Sehen und erfahren, wie der christliche Glaube Dir in Deinem Leben und auch im Alltag helfen kann. Du tauchst ein in eine coole Gemeinschaft mit anderen Jugendlichen.

Der Konfi-Unterricht dauert mit der Vorkonfirmanden-Zeit und dem sich daran anschließenden Hauptkonfirmanden-Jahr insgesamt 1 ½ Jahre. Die Konfer-Zeit endet mit der Konfirmation im Frühjahr 2028, was für viele Familien ein richtig schönes Fest ist.

Zum Vorkonfirmanden-Unterricht, der nach den Sommerferien beginnt, treffen wir uns 1x im Monat für eine Stunde, normalerweise im Gemeindehaus, Norderstedter Str. 22. Der Haupt-Konfirmandenunterricht im darauffolgenden Jahr wird in kleinen Gruppen und dann wöchentlich stattfinden. Das Ganze wird gekrönt mit einer mehrtägigen Konfer-Fahrt auf Schloss Ascheberg direkt am Plöner See.

Es sind noch Plätze frei im Vorkonfirmandenunterricht. Eine Anmeldung sollte bis spätestens Ende der Sommerferien erfolgen. Alle weiteren Infos sind auf der Homepage der Kirchengemeinde zu finden. Dort gibt es auch die Anmeldung, die ausgefüllt werden kann.

Wenn Du noch Fragen hast oder dich anmelden möchtest, kannst Du dich an das Kirchenbüro wenden: Tel. 04193 / 7245, E-Mail: info@kirche-rhen.de.