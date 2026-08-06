Veröffentlicht am 06.08.2026

Kaltenkirchen/Henstedt-Ulzburg. Für Beschäftigte und Rückkehrende aus der Eltern- oder Pflegezeit bietet die Agentur für Arbeit Beratungen zu Karriere, Weiterbildung und Wiedereinstieg an.

Simone Thomßen von der „Berufsberatung im Erwerbsleben“ berät Beschäftigte, die sich beruflich verändern oder weiterbilden möchten und dazu Fragen haben. Auch Menschen, die nach einer Eltern- oder Pflegezeit den beruflichen Wiedereinstieg planen, werden von ihr unterstützt.

Mit den offenen Sprechstunden in den Büchereien der Gemeinde Henstedt-Ulzburg und der Stadt Kaltenkirchen bietet die Berufsberatung im Erwerbsleben einmal im Monat die Möglichkeit zum unkomplizierten Kontakt und für kürzere Beratungen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gemeindebücherei Henstedt-Ulzburg, Hamburger Straße 22a

Dienstag, 25.08. und 15.09.2026

jeweils 15:00 bis 17:30 Uhr

Stadtbücherei Kaltenkirchen, Am Markt 10

Donnerstag, 27.08. und 10.09.2026

jeweils 15:00 bis 17:30 Uhr

Eine Kontaktaufnahme ist auch über die Webseite www.arbeitsagentur.de/vor-ort/elmshorn/berufsberatungimerwerbsleben möglich.