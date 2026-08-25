Veröffentlicht am 25.08.2026

Alveslohe. Was passiert, wenn ein studierter Musicalsänger, ein Virtuose am Klavier und ein preisgekrönter, scharfsinniger Kabarettist – und das alles in einer Person! – der Liebe auf den Grund geht? Es entsteht ein Abend, an dem Musik, Humor und Tiefgang zu einer Liebeserklärung an das Leben verschmelzen. Die Bühne wird zum Labor für Herz und Verstand – mitreißend, überraschend und garantiert nicht berechenbar. So hat man Klavierkabarett noch nicht gesehen! Ob tanzend, singend oder mit augenzwinkernden Wortspielen:

Andreas Langsch verbindet Generationen, bringt das Publikum zum Lachen, Nachdenken und Staunen. Seine Songs sind Ohrwürmer, seine Texte eine gelungene Mischung aus Humor, Tiefgang und Aktualität. Anspruchsvolle Satire trifft bei ihm auf den musikalischen Fingerprint und die emotionale Tiefe eines Singer-Songwriters. Mit charmant-energiegeladener Bühnenpräsenz vermittelt er gesellschaftliche Beobachtungen generationenübergreifend, mitreißend und hochunterhaltsam. In seinem mehrfach preisgekrönten Programm „Der Liebesalgorithmus“ nimmt Andreas Langsch die kleinen und großen Rätsel der modernen Liebe auseinander – und setzt sie mit überraschenden Wendungen immer wieder neu zusammen. Er greift Themen wie Generationenkonflikte, digitale Überforderung, Perfektionsdruck im Internet, Diversität, Selbstoptimierung und die Suche nach Liebe und Sinn auf und verarbeitet diese mit subtilem, oft selbstironischem Humor und einem feinen Gespür für emotionale Zwischentöne. Souverän balanciert er zwischen nachdenklichen Momenten und mitreißender Unterhaltung, was Publikum und Kritiker gleichermaßen begeistert.

Andreas Langsch wurde bereits vierfach mit renommierten Kabarettpreisen ausgezeichnet – jeweils Jury- und Publikumspreis. Alles in allem ein Abend für alle, die lieben, geliebt werden (wollen) und/oder einen großartigen Theater- und Konzertabend genießen möchten, der für 90 Minuten die Alltagssorgen vergessen lässt.

ANDREAS LANGSCH DER LIEBESALGORITHMUS Junges, frisches Klavierkabarett 2.0 So. 20. September 2026 um 18.00 Uhr (Einlass ab 17.00 Uhr) Alvesloher Bürgerhaus. Am Bahnhof / Paul Simon Weg Ticketpreise im Vvk. 24,- € ermäßigt 20,- € Abendkasse 28,- € ermäßigt 24,- € (Der ermäßigte Preis gilt für Kultur im Dorf Mitglieder, Behinderte und Bürgergeldbezieher)

Schüler und Studenten zahlen an der Abendkasse 14,-€

Kartenreservierungen: Tel. unter 0155 656 522 46 oder per E-Mail an kid-alveslohe@gmx.de oder über www.kid-alveslohe.de