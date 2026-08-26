Veröffentlicht am 26.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Auf der Ortsmitgliederversammlung von Bündnis 90/Die Grünen letzte Woche haben die Mitglieder über die Zusammensetzung ihres Vorstands entschieden. Mit einer Mischung aus bewährter Erfahrung und neuen Gesichtern ist der Vorstand nun optimal aufgestellt, um die grünen Themen in der Gemeinde voranzutreiben.

Die bisherige Sprecherin Anja Hampel wurde im Amt bestätigt und wird die politische Leitung gemeinsam mit der neu gewählten Co-Sprecherin Stephanie Matthes übernehmen. Auch Doris Dosdahl wurde als Schatzmeisterin in ihrem Amt bestätigt. Ein besonderer Erfolg der Versammlung war die Besetzung aller fünf Beisitzerposten, die teilweise in einer Kampfabstimmung entschieden wurden. In das Gremium wurden neu gewählt: Dr. Björn Tylkowski, Anja Groth, Erhard Asbrand und Anke Busse. Jan Wolter, auch bisher schon im Vorstand vertreten, komplettiert das Team durch seine Wiederwahl.

„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen der Mitglieder und die starke Besetzung aller Vorstandsposten“, erklärt Sprecherin Anja Hampel. „Mit Stephanie Matthes gewinnen wir eine engagierte Verstärkung an der Spitze.

„Gemeinsam wollen wir uns in der kommenden Zeit besonders auf lokale Klimaschutzmaßnahmen und Hitzeschutz konzentrieren, um eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für Henstedt-Ulzburg zu gestalten. Auch die im nächsten Jahr stattfindende Landtagswahl fordert den Einsatz aller Mitglieder.“

Der neue Vorstand verabschiedet sich zudem mit großem Dank von der scheidenden Sprecherin Saskia Rauen. Ihr außerordentliches Engagement für den Ortsverband wird ausdrücklich gewürdigt.

Foto von links nach rechts: Erhard Asbrand, Anja Groth, Jan Wolter, Stephanie Matthes, Anke Busse, Anja Hampel, Doris Dosdahl