Veröffentlicht am 02.10.2026

Henstedt-Ulzburg. Am Welttag der seelischen Gesundheit am 10. Oktober werden in ganz Schleswig-Holstein in vielen Kommunen verschiedene Aktivitäten angeboten – darunter sind Spaziergänge, die Menschen zusammenbringen und die seelische Gesundheit sichtbar machen. Die Aktion zielt nicht nur darauf ab, das Thema in den Fokus zu rücken, sondern zudem Berührungsängste abzubauen und das soziale Miteinander zu fördern.

„Auch die Arbeitsgemeinschaft in Henstedt-Ulzburg ‚Gemeinsam runter vom Sofa‘, die regelmäßig an jedem dritten Sonnabend in verschieden Ortsteilen Spaziergänge anbietet, beteiligt sich an dieser großartigen Aktion“, sagt Birgit Groth, die als Mitglied im Beirat Inklusion auch Teil der Arbeitsgemeinschaft ist. Am Sonnabend, 10. Oktober, um 15 Uhr treffen sich die Teilnehmenden am Jugendzentrum „Tonne“, Beckersbergstraße 57, zum gemeinsamen Spaziergang, der durch den Bürgerpark führt. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein bei Kaffee und Tee in der „Tonne“ vorgesehen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind hierzu herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.