Veröffentlicht am 21.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Autogenes Training ist eine bewährte und wirkungsvolle Entspannungsmethode, die durch gezielte Selbstsuggestion von Körperempfindungen Stress abbaut und das allgemeine Wohlbefinden stärkt. Körper und Geist werden in einen Zustand tiefer Ruhe versetzt. Du lernst, Atmung, Kreislauf und Muskeltonus positiv zu beeinflussen - für mehr Ruhe und innere Balance.

Autogenes Training ist DIE Entspannungsmethode: einmalig erlernt und regelmäßig wiederholt, steht sie dir ein Leben lang zur Verfügung. Der Kurs findet im Sitzen statt. Bitte mitbringen: ein Getränk, Schreibzeug und die Bereitschaft, zu lernen und regelmäßig zu üben.

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet in ihrem Seminarhaus Lindenstr. 93 ab Dienstag, 01.09.26 von 18:00 – 19:00 Uhr einen zehnwöchigen Kurs zu diesem Thema an. (Kurs-Nr. BA31.53)

Informationen und Anmeldungen online unter www.vhs-hu.de.