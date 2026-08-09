Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet ab Freitag, 21.08.2026, 17:00 – 18:30 Uhr einen vierwöchigen Kurs zum Entspannungsanker Yoga an. Die Herausforderungen der Woche hinter sich lassen, Stress, äußere und innere Anspannung dürfen gehen und schaffen Raum für neue Energie und Wohlbefinden.
Mit ruhigen, ausgleichenden und auch kraftvollen Übungen wird der Körper ganz bewusst gelockert, mobilisiert und man findet sein körperliches Gleichgewicht. Meditation und Atemübungen lassen Geist und Gedanken zur Ruhe kommen und geben eine äußere und innere Gelassenheit zurück. Entspannt, ausgeglichen und mit neuer Energie in das Wochenende starten.
Informationen und Anmeldungen online unter www.vhs-hu.de (Kurs-Nr. BA31.31).