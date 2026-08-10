Veröffentlicht am 10.08.2026

Henstedt-Ulzburg (ots) - Am Donnerstag (06.08.2026) ist es zu einem Einsteigdiebstahl im Schäferkampsweg gekommen. Der Täter begegnete während der Tatausübung seinem Opfer und flüchtete daraufhin. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Der Einstieg in das Einfamilienhaus ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen gegen 23:15 Uhr. Der unbekannte Täter verschaffte sich über ein offenstehendes Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchte daraufhin nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen erlangte er geringe Sachwerte, ehe eine Bewohnerin ihn bemerkte und der Täter anschließend flüchtete.

Die Geschädigte verständigte die Polizei. Der Täter konnte im Umfeld des Tatorts jedoch nicht mehr angetroffen werden.Bei dem Flüchtigen handelte es sich um einen Mann, etwa 40 Jahre, ca. 165-175cm groß mit kurzem hellen Haar. Zur Tatzeit habe er eine helle Jacke getragen und einen hellen Rucksack mitgeführt.

Die Kriminalinspektion Pinneberg führt die Ermittlungen zu der Tat und fragt nach Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe.

Sachdienliche Mitteilungen zu der Tat oder dem Täter werden unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Die Polizei gibt an dieser Stelle den Hinweis, auch bei den derzeitigen Temperaturen nachts Fenster, Balkon- und Terrassentüren nicht offenstehen zu lassen. Insbesondere im Erdgeschoss sollten die Zugangsmöglichkeiten zum Gebäude verschlossen bleiben.

Weitere Hinweise zum Thema Einbruchschutz gibt es unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/