Veröffentlicht am 01.09.2026

Henstedt-Ulzburg. 30 Jahre Rathaus wird, auf den Tag genau, am Sonntag, 20. September gefeiert – und natürlich sind dazu alle Henstedt-Ulzburgerinnen und Henstedt-Ulzburger herzlich eingeladen. Von 12 bis 16 Uhr wird es auf dem Rathausplatz und im Verwaltungssitz ein abwechslungsreiches Angebot geben.

„Mit einem dreitägigen Fest wurde das Verwaltungsgebäude im Jahre 1996 feierlich eingeweiht. Hatte es im Vorfeld über die Gestaltung des Neubaus noch geteilte Meinungen gegeben, so hat sich das Gebäude an der Hamburger Straße schnell etabliert“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Schmidt. „Im Rathaus bieten wir vielfältige Dienstleistungen für die Bürgerinnen und Bürger. Einige davon werden sich am 20. September präsentieren. So hat beispielsweise das Standesamt geöffnet und Interessierte können einen Blick ins Trauzimmer werfen. Aber an dem Tag soll es nicht nur um Informationen gehen, wir wollen vor allem gemeinsam eine gute, unterhaltsame Zeit verbringen.“

Im Mittelpunkt des Fests steht eine Versteigerung von circa 50 Fahrrädern aus dem Fundbüro. Von Kinderfahrrädern bis hin zu Drahteseln für Erwachsene und sogar E-Bikes: Verschiedene Modelle kommen dabei unter den Hammer. Der Katalog kann ab Montag, 7. September, unter „Aktuelles“ auf der gemeindlichen Homepage eingesehen werden. „Darüber hinaus wird es neben verschiedenen Informationsständen eine Präsentation im Ratssaal geben. Zudem wird noch einmal die Ausstellung ‚Die Siedlungsentwicklung in der Großgemeinde Henstedt-Ulzburg‘, die vom Gemeindearchiv in Zusammenarbeit mit dem Arbeits- und Gesprächskreis Ortsgeschichte Henstedt-Ulzburg der Volkshochschule ausgearbeitet wurde, gezeigt“, erklärt Annika Fister aus der Stabsstelle Büro der Bürgermeisterin, die für die Organisation zuständig ist. „Da der Rathausgeburtstag auf den Weltkindertag fällt, haben wir zudem ein buntes Programm für unsere kleinen Gäste vorbereitet.“ Neben einer Hüpfburg gibt es Kinderschminken und das Spielmobil des Kinderschutzbunds. Außerdem kommt eine Ballonkünstlerin. Musikalisch umrahmt wird das Rathausfest durch den Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Henstedt-Ulzburg, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert.

„Damit sich die hoffentlich vielen Besucherinnen und Besucher stärken können, wird es ein vielfältiges gastronomisches Angebot geben. Das Restaurant Aurora in der Rathaus-Rotunde öffnet und zudem kommen ein Foodtruck mit Burgern und Pommes, ein Crêpes-Stand, ein Kaffee-Mobil sowie ein Softeis-Stand“, so Annika Fister. „Da ist doch für jeden Geschmack etwas dabei. Also, schauen Sie gern mit Ihrer Familie oder Freunden beim Rathausfest am 20. September vorbei.“

Foto: Bürgermeisterin Ulrike Schmidt (links) und Annika Fister aus der Stabsstelle Büro der Bürgermeisterin freuen sich über zahlreiche Gäste beim Rathausfest am 20. September. Foto: Gemeinde Henstedt-Ulzburg