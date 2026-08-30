Veröffentlicht am 30.08.2026

Henstedt-Ulzburg. Am 29. September 2026 findet in Henstedt-Ulzburg der erste Fachtag „Suchtprävention vor Ort – Was Jugendliche stärkt" statt, veranstaltet von den Suchtberatungsstellen im Kreis Segeberg.

Jugendliche wachsen heute in einer von vielfältigen Herausforderungen geprägten Zeit auf. Der Fachtag widmet sich daher der frühzeitigen Erkennung aktueller Konsumtrends und der Etablierung wirksamer Präventionsansätze – neben substanzgebundenen Süchten steht dabei auch die Medienabhängigkeit im Fokus.

Die Veranstaltung richtet sich an pädagogische Fachkräfte, die in ihrem Arbeitskontext mit dem Thema Suchtprävention in Berührung kommen, sowie an alle weiteren Interessierten.

Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Informationen zum Programm sowie die Anmeldung finden Interessierte unter: https://events.segeberg.digital/event/suchtpravention-vor-ort-was-jugendliche-starkt-3/register