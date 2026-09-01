Veröffentlicht am 01.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Sie planen eine Reise nach Frankreich oder in ein französischsprachiges Land und möchten sich sprachlich vorbereiten? In diesem praxisnahen Kurs der VHS Henstedt-Ulzburg lernen Sie die wichtigsten Grundlagen der französischen Sprache, um sich im Urlaub oder auf Geschäftsreise sicher und freundlich verständigen zu können.

Sie haben bereits geringe Vorkenntnisse von einem Semester Französisch? Dann sind Sie hier richtig. Dieser Kurs eignet sich nicht für absolute Neueinsteiger*innen.

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet diesen Kurs ab Dienstag, 15.09.2026 von 18.00 bis 19.30 Uhr an. Die Kursgebühr für 6 Termine beträgt 70,00 Euro. Kurs-Nr. BA48.01. Anmeldungen sind online unter www.vhs-hu.de möglich.