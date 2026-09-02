Veröffentlicht am 02.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Lernt die Grundlagen der Programmierung und erstellt eigene Spiele mit Scratch. Die visuelle Sprache wurde am MIT entwickelt und ist leicht zu erlernen.

Ihr arbeitet mit Variablen, Schleifen und Bedingungen, entwickelt eigene Spiele mit Grafiken und Sound und lernt, typische Fehler zu erkennen und zu beheben.

Die VHS Henstedt-Ulzburg bietet diesen Kurs ab Dienstag, 15. September 2026, von 15:30 bis 18:00 Uhr an. Die Kursgebühr für 4 Termine beträgt EUR 89,00 (Kurs-Nr. BA65.08).

Anmeldungen sind online unter www.vhs-hu.de möglich.