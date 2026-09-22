Veröffentlicht am 22.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Die ehrenamtlich organisierte neunte HU-Wiesn des Vereins Henstedt-Ulzburg Bewegt e.V. öffnet am Donnerstag, 1. Oktober, um 17:00 Uhr ihre Tore. Gleich zu Beginn sorgt das Duo „Holsteiner Lausbuam“ für die richtige Stimmung im Zelt. Gegen 18:00 Uhr folgt das erste Highlight: Nach dem traditionellen Fassanstich durch Christian Röpkes (Regionalleiter der VR Bank in Holstein) heißt es endlich offiziell: „O’zapft is!“

Auf dem Marktplatz vor dem CityCenter-Ulzburg (CCU) steht dafür das rund 900 qm große Festzelt auf einer Gesamtfläche von 1.500 qm bereit, das tagsüber sowie abends reichlich Sitzmöglichkeiten bietet. Die Getränkestände des Vereins halten neben bayerischem Löwenbräu, Weizen- und Landbier vom Fass auch Wein, Sekt, Longdrinks und eine feine Cocktailauswahl bereit. Den vierten Tresen übernimmt in diesem Jahr wieder das Team von „Stehr Bräu“. Für das leibliche Wohl sorgt bereits zum zweiten Mal das Team um Martin Hüpenbecker vom „STRANDZ“. Die Speisekarte reicht von der deftigen Brettljause bis zur klassischen Schweinshaxe und lässt keine Wünsche offen. Frische Crêpes und warmes Schmalzgebäck runden das kulinarische Angebot perfekt ab.

Premiere für die Jugendlichen Erstmalig findet am Freitag von 15:00 bis 17:00 Uhr die „HU-Teenie-Wiesn“ für Jugendliche von 11 bis 16 Jahren statt. „Für diese Zielgruppe wird aktuell in Henstedt-Ulzburg wenig angeboten. So ist die Idee entstanden, ein eigenes Event ins Leben zu rufen. Mit dem Betreiber unserer Jugendzentren IN VIA haben wir einen tollen Partner gefunden, um die strengen Auflagen des Jugendschutzgesetzes perfekt einzuhalten“, erklärt Vorstandsmitglied Konstantin Hauf. Henstedt-Ulzburg Marketing e.V. unterstützt diese Aktion finanziell und dadurch können alkoholfreie Getränke und Cocktails im Zelt an „JiMs Bar“ (Jugendschutz im Mittelpunkt) besonders günstig angeboten werden. Der Außenbereich der HU-Wiesn steht zu dieser Zeit allen Altersgruppen zur Verfügung – das Zelt selbst ist jedoch exklusiv den Teenies vorbehalten. Für die ganz jungen Gäste gibt es zudem wieder die beliebte Kinderdisko mit Denise und Sven (Samstag um 16:30 Uhr und Sonntag um 15:30 Uhr). Parallel dazu bietet der Verein am Samstag- und Sonntagnachmittag Kaffee, Kuchen, frische Waffeln sowie Kinderschminken an.

Große Wiesn-Gaudi an den Abenden Bis einschließlich Samstag steht an drei Abenden jeweils von 18:00 bis 23:00 Uhr die große „Super-Wiesn-Gaudi“ auf dem Programm. Die DeeJays Phil und Frank werden wie gewohnt für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Wer dabei sein möchte, sollte sich sputen: An fast allen Tagen sind bereits über 66 % der Tische reserviert, weshalb vorab keine weiteren Reservierungen mehr für Freitag und Samstag angenommen werden können. Es bleibt somit nur das rechtzeitige Erscheinen vor Ort, da auch in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen maximal 1.000 Gäste gleichzeitig auf das Gelände gelassen werden.

Benefizkonzert, Erntedank und Shopping-Sonntag Am Samstag (03.10.) stellt der Verein ab 12:00 Uhr das Festzelt der Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg für ein Benefizkonzert zur Verfügung. Hier spielen der bekannte Shanty-Chor „Die Alstermöwen“ und ab ca. 14:00 Uhr der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr. Der Sonntag beginnt um 11:00 Uhr mit einem Erntedankgottesdienst im Festzelt, der in Kooperation mit der Kreuzkirche veranstaltet wird. Ab 12:00 Uhr öffnen schließlich die Geschäfte im Ortsteil Ulzburg im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags „Oktoberfest“ ihre Türen. Zeitgleich startet im Zelt das Sonntagskonzert mit Chaotic Harmony, bevor ab ca. 13:45 Uhr erneut das Duo „Holsteiner Lausbuam“ alpine Partystimmung auf den Marktplatz bringt.

Der Eintritt ist an allen Tagen wie gewohnt frei. Die Bürgerstiftung bittet beim Benefizkonzert um Spenden für ihre lokalen Projekte. Auch der Verein stellt eigene Spendendosen auf, um Geld für das kostenfreie Kinderkarussell bei „Ulzburg Glüht“ zu sammeln. Trotz des freien Eintritts bleibt die Maß bayerisches Bier mit 10 Euro weiterhin günstig. Dies wird vor allem durch die großartige Unterstützung der Sponsoren VR Bank in Holstein, CityCenter-Ulzburg und GEPA-Nord sowie den unermüdlichen, ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder ermöglicht.

Henstedt-Ulzburg Bewegt e.V. wünscht sich gutes Wetter, wieder viele Gäste und ein fröhliches und vor allem friedliches Miteinander auf der 9. HU-Wiesn mit verkaufsoffenem Sonntag. Die Öffnungszeiten der HU-Wiesn sind Do. 17-23, Fr. 15-23, SA. 12-23 und So. 11-16 Uhr. Weitere Informationen und das vollständige Programm finden Sie online unter https://HU-Wiesn.de.