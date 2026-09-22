Veröffentlicht am 22.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Wie viele Menschen kann die Erde dauerhaft tragen? Diese Frage behandelt Prof. Dr. Volkmar Helbig in einem Vortrag am Dienstag, den 10.11.2026 um 19:00 Uhr im Saal des Bürgerhauses.

Klar ist: Die Ressourcen unseres Planeten sind begrenzt. Energie, Nahrungsmittel, Rohstoffe und die Belastbarkeit unserer Umwelt setzen natürliche Grenzen für das Leben auf der Erde – und damit auch für die Zahl der Menschen, die langfristig und nachhaltig auf ihr leben können.

Doch wie groß könnte diese Zahl tatsächlich sein? Und welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein, damit menschliches Leben auf der Erde auch in Zukunft möglich bleibt?

In seinem Vortrag versucht Prof. Dr. Volkmar Helbig, anhand verschiedener Perspektiven ein anschauliches Gefühl für diese Größenordnungen zu vermitteln. Er möchte dazu einladen, über die Zukunft unseres Planeten nachzudenken und darüber, wie wir die Erde für kommende Generationen bewahren können.

Dieser Vortrag ist eine Kooperation zwischen der VHS Henstedt-Ulzburg und der Bürgerstiftung Henstedt-Ulzburg. Sämtliche Einnahmen gehen an die Bürgerstiftung.

Eintrittskarten gibt es ab 15,00 € im Vorverkauf in der Geschäftsstelle der VHS.