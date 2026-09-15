Veröffentlicht am 15.09.2026

Henstedt-Ulzburg. Blutspenden retten Leben und werden täglich für die Versorgung von Patientinnen und Patienten benötigt. Ob bei Krebs- oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, komplizierten Operationen, Organtransplantationen oder nach schweren Unfällen: Blutpräparate sind aus der modernen Medizin nicht wegzudenken. Daher ruft der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost zur nächsten Blutspendeaktion in Henstedt-Ulzburg auf. Die nächste Gelegenheit zur Blutspende besteht am Donnerstag, 25. September 2026, in der Zeit von 15.00 bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg, Beckersbergstraße 34.

Gesunde Erwachsene sind herzlich eingeladen, mit ihrer Blutspende einen wichtigen Beitrag zur medizinischen Versorgung zu leisten. Erstspenderinnen und Erstspender müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Vor jeder Blutspende wird im Rahmen einer ärztlichen Voruntersuchung die aktuelle Spendefähigkeit geprüft. Wer innerhalb von zwölf Monaten drei Vollblutspenden leistet, kann darüber hinaus von einem erweiterten Gesundheitscheck profitieren. Dieser liefert zusätzliche Erkenntnisse zu wichtigen Blutwerten und gibt Hinweise auf mögliche gesundheitliche Risikofaktoren. So verbindet die Blutspende gesellschaftliches Engagement mit einem wertvollen Beitrag zur eigenen Gesundheitsvorsorge.

Um den Blutspendeservice weiter zu modernisieren und insbesondere jüngere Menschen an-zusprechen, setzt das Deutsche Rote Kreuz verstärkt auf digitale Angebote. Mit dem digitalen Spenderservice und der Blutspende-App können Spenderinnen und Spender ihre Spendefähigkeit vorab prüfen, Termine reservieren, ihre Spendehistorie einsehen und den digitalen Blutspendeausweis nutzen. Die App wurde im Juli 2026 umfassend aktualisiert und steht in den gängigen App-Stores zum Download bereit.

Für alle Blutspendetermine empfiehlt das DRK eine vorherige Terminreservierung. Diese ist online sowie telefonisch möglich. Weitere Informationen erhalten Interessierte über die kosten-lose Hotline unter 0800 11 949 11, über den digitalen Spenderservice unter www.spender-service.net oder im Internet unter www.blutspende.de.

Der DRK-Blutspendedienst bittet alle Spendewilligen, zur Blutspende einen gültigen Personalausweis mitzubringen. Gemeinsam können viele Menschen mit einer einzigen Blutspende zu Lebensrettern werden. Blutspendetermin in Henstedt-Ulzburg • Datum: Donnerstag, 25. September 2026 • Uhrzeit: 15.00 bis 19.30 Uhr • Ort: Bürgerhaus Henstedt-Ulzburg, Beckersbergstraße 34 • Informationen: 0800 11 949 11 oder www.blutspende.de • Bitte mitbringen: Personalausweis