Veröffentlicht am 14.09.2026

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Henstedt‑Ulzburg feiert in diesem Jahr sein 100‑jähriges Bestehen – ein Jubiläum, das die musikalische Tradition und das ehrenamtliche Engagement vieler Generationen würdigt. Aus diesem Anlass lädt der Musikzug zu einem feierlichen Festakt ein, der die Besucherinnen und Besucher auf eine besondere Reise durch ein Jahrhundert Musikgeschichte mitnimmt.

Am Samstag, den 10. Oktober 2026, um 16:30 Uhr, öffnet das Bürgerhaus Henstedt‑Ulzburg, Beckersbergstraße 34, seine Türen für ein Programm, das die Entwicklung des Musikzuges lebendig werden lässt. Ein besonderes Highlight: Zu jedem Jahrzehnt der vergangenen 100 Jahre wird ein musikalisch passendes Stück präsentiert, das die jeweilige Zeit hörbar macht - von frühen Märschen bis hin zu modernen Arrangements.

Im Rahmen des Jubiläumskonzertes, das um 17:00 Uhr beginnt, wird der Staatssekretär Herr Wendt aus dem Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur uns die Pro-Musica-Plakette überreichen. Die vom Bundespräsidenten gestiftete Auszeichnung gilt als die höchste Ehrung für instrumentale Amateurmusik in Deutschland. Die Pro-Musica-Plakette würdigt Orchester, die sich nachweislich seit mindestens 100 Jahren aktiv und kontinuierlich um die Pflege des instrumentalen Musizierens verdient gemacht haben. Die Ehrung betont die Bedeutung des amateurgetragenen Musizierens für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die kulturelle Vielfalt und die musikalische Bildung. Seit der ersten Verleihung im Jahr 1969 wurden bundesweit 2.413 Orchestervereinigungen mit der Pro-Musica-Plakette ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde am 7. März 1968 vom Bundespräsidenten Heinrich Lübke gestiftet, um das über Jahrzehnte gewachsene Engagement ehrenamtlicher Musikgemeinschaften zu würdigen.

Der Festakt zeigt nicht nur die musikalische Vielfalt des Ensembles, sondern auch die enge Verbindung zwischen Feuerwehr, Musik und Gemeinschaft, die den Musikzug seit 1926 prägt. Die Freiwillige Feuerwehr Henstedt‑Ulzburg und der Musikzug laden herzlich dazu ein, dieses besondere Jubiläum gemeinsam zu feiern.

Der Eintritt ist frei. Der Zugang zu der Veranstaltung ist barrierefrei.