Veröffentlicht am 17.11.2026

Alveslohe. Eine Bürgerinitiative aus Alveslohe, die sich gemeinschaftlich, ehrenamtlich und nachhaltig für den Erhalt und Betrieb des dortigen Naturschwimmbades eingesetzt hat, erhält den Bruno-Timm-Preis 2026 der Christlich-Demokratischen-Arbeitnehmerschaft (CDA) Kreisverband Segeberg, des Sozialflügels der Union.

„Ein Zusammenschluss von Bürgerinnen und Bürgern in Alveslohe setzte sich in vorbildlicher Weise für den Erhalt des beliebten Schwimmbades ein. Hierbei wurde nicht nur die Öffnung des Freibades sichergestellt, sondern vielmehr auch durch den Betrieb eines Kioskes sowie beworbene Veranstaltungen wie Filmvorführungen, der Besuch des Naturbades attraktiv über Alveslohe hinaus gemacht.

Zahlreiche engagierte und helfende Hände haben gerade im vergangenen heißen Sommer den Zusammenhalt der Gemeinschaft in vielen Stunden ehrenamtlicher Arbeit maßgeblich gefördert“, so der Kreisvorsitzende der CDA-Segeberg, Thorsten Borchers, in der Begründung für die Preisvergabe.

„Der Bruno-Timm-Preis wird seit 2002 in Erinnerung an den Mitbegründer der CDA-Segeberg, ehemaligen Landtagsabgeordneten und Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion, Bruno Timm, verliehen.

Er wird für Personen oder Gruppen ausgelobt, die sich besondere Verdienste in der sozialen Arbeit im Kreis Segeberg erworben haben. Es ist dabei nicht notwendig, dass die Geehrten Mitglied der CDU sind. Die sozialen Verdienste sollen in einem Ehrenamt bzw. einer ehrenamtlichen Tätigkeit erworben worden sein“, erklärt Thorsten Borchers.

Die Mitglieder der CDA engagieren sich als Vereinigung der CDU vor allem in Feldern der Sozialpolitik wie Arbeitsmarkt, Rente, Pflege und Gesundheit. Der Bruno-Timm-Preis ist ein Sachpreis. Er wird im Rahmen einer Feierstunde am

Freitag, dem 20.11.2026, 18.00 Uhr

im Bürgerhaus in Alveslohe

Am Bahnhof 2, 25486 Alveslohe

feierlich und öffentlich verliehen.

Die Festansprache hält der finanzpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Segeberg, Ole Plambeck (MdL). Ein Imbiss wird gereicht. Eine kulturelle Untermalung des Programmes ist vorgesehen. Die Veranstaltung ist öffentlich. Gäste und interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen.

Zur besseren Planbarkeit freut sich der CDU-Ortsverband in Alveslohe über eine Voranmeldung unter: info@cdu-alveslohe.de