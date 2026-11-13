Veröffentlicht am 13.11.2026

Henstedt-Ulzburg. Viele Menschen kennen das Gefühl, dass im Leben etwas Wesentliches fehlt. Um diese innere Sehnsucht und die Frage, wie sie mit der Suche nach Gott zusammenhängt, geht es bei einem Seminar am 14. November von 14. -18 Uhr in Henstedt-Ulzburg. Veranstalter ist die Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petrus Henstedt-Rhen

Im Alltag geht oft unter, dass Gott um das Herz der Menschen wirbt – so die Überzeugung der Veranstalter. Das Seminar will dazu einladen, Gott neu zu begegnen. Neben einem Vortrag stehen praktische Übungen und Gespräche auf dem Programm.

Referent ist Jörg Schulze aus Lütjenburg, christlicher Berater und Seelsorger. Er ist seit vielen Jahren als Christ unterwegs und betont, dass Glaube keine Leistung für Gott sei, sondern ein Leben mit ihm. In seiner Arbeit begleitet er unter anderem Männer und nutzt dabei Bilder aus der Seefahrt: vom „Klar Schiff machen“ über „Kurs halten“ bis zum „sicheren Hafen“.

Die Teilnahme kostet 20 Euro, zahlbar in bar am Seminartag. Kalte Getränke, Kaffee, Tee und kleine Snacks werden gestellt, weitere Verpflegung bringen die Teilnehmenden selbst mit. Eine Aufzeichnung des Seminars gibt es nicht.

Veranstaltungsort: Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Petrus Henstedt-Rhen, Norderstedter Straße 22, 24558 Henstedt-Ulzburg

Anmeldung bis zum 9. November 2026 per E-Mail an info@kirche-rhen.de oder telefonisch unter 04193 7245. Weitere Informationen unter www.sichtweise-bus.de.