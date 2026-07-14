Veröffentlicht am 14.07.2026

Kaltenkirchen – Das Familienzentrum der Tausendfüßler Stiftung startet mit „Mama & Baby Out-door Fitness“ ein neues Bewegungsangebot für Mütter mit Babys und Kleinkindern im Alter von 0 bis 3 Jahren. Der Kurs findet immer donnerstags von 9:30 bis 11:00 Uhr statt. Treffpunkt ist das Mehrgenerationenhaus Am Markt, Am Markt 2 in Kaltenkirchen. Wer nach der Geburt wieder aktiv werden, neue Energie tanken und gleichzeitig wertvolle Zeit mit seinem Kind verbringen möchte, findet hier ein passendes Angebot. Das Training findet an der frischen Luft statt und verbindet Bewegung, Gesundheitsförderung und Gemeinschaft.

Im Mittelpunkt stehen Übungen zur Kräftigung von Rücken, Bauch, Beinen und Beckenboden. Darüber hinaus werden Ausdauer, Beweglichkeit und das allgemeine Wohlbefinden gefördert. Die Kinder sind während des gesamten Kurses dabei – im Kinderwagen, in der Trage oder aktiv in ausgewählte Übungen eingebunden.

Der Kurs eignet sich sowohl für sportliche Wiedereinsteigerinnen als auch für Mütter, die nach der Geburt behutsam wieder in Bewegung kommen möchten. Neben dem Training bietet das Ange-bot die Möglichkeit, andere Mütter kennenzulernen und sich in entspannter Atmosphäre auszutauschen.

Die Teilnahme kostet 70 Euro für zehn Kurseinheiten. Interessierte können sich per E-Mail an familienzentrum@tf-stiftung.de oder telefonisch unter 04191 9579647 anmelden.

Weitere Informationen zu diesem und weiteren Angeboten des Familienzentrums gibt es unter www.tf-stiftung.de/angebote-mgh.