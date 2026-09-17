Veröffentlicht am 17.09.2026

Kaltenkirchen. Zum Weltkindertag am kommenden Sonntag, 20. September 2026, lädt die Segeberger Linke zu ihrem alljährlichen Sommerfest ein. Auf dem Grünen Markt am Rathaus in Kaltenkirchen möchte Die Linke unter dem Motto „Sommerfest für jung & alt, Sommerfest für alle!“ ab 11:30 Uhr bei Musik, kostenloser Verpflegung und Aktivitäten für Kinder mit den Einwohnern vor Ort ins Gespräch kommen und ein Zeichen gegen die Kürzungspolitik der Bundesregierung setzen.

Neben einer Rede des Kreissprechers und Direktkandidaten zur Landtagswahl Dominik Groß, stehen auch Beiträge von dem Schleswig-Holsteinischen Bundestagsabgeordneten Lorenz Gösta Beutin und dem erst am vergangenen Wochenende gekürten Co-Spitzenkandidaten Finn Luca Frey auf dem Programm.