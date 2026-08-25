Veröffentlicht am 25.08.2026

Neumünster. Am Montag, den 24. August 2026, wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr Neumünster gegen 18:05 Uhr mit dem Stichwort "FEU" (Feuer, Standard) zu einer unklaren Rauchentwicklung in die Feldstraße alarmiert. Nach Eintreffen der Einsatzleitung vor Ort wurde aufgrund der ersten Erkundung festgestellt, dass sich noch Personen im Gebäude befinden.

Daraufhin wurde das Alarmstichwort auf "FEU R5" (Feuer, größer als Standard, 3 bis 6 verletzte/betroffene Personen) erhöht und die Freiwillige Feuerwehr Neumünster Mitte zusätzlich in den Einsatz gezogen. Aufgrund der vorgefundenen Lage leiteten die Einsatzkräfte umgehend eine Menschenrettung ein. Zur Sicherstellung einer ausreichenden Anzahl von Atemschutzgeräteträgern wurde zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Wittorf alarmiert. Insgesamt konnten fünf Personen aus dem verrauchten Gebäude gerettet werden: ein Baby sowie drei Kinder und eine erwachsene Person. Vier der Personen wurden von Atemschutzgeräteträgern der Feuerwehr unter Verwendung von Fluchthauben in Sicherheit gebracht, das Baby wurde über die Drehleiter der Berufsfeuerwehr gerettet. Alle geretteten Personen blieben unverletzt, sie wurden durch den Rettungsdienst medizinisch gesichtet und mussten nicht in ein Krankenhaus transportiert werden.

Parallel zur Menschenrettung wurde die Brandbekämpfung im Keller des Gebäudes aufgenommen. Die Löscharbeiten erschwerten sich zunächst dadurch, dass im Bereich der Stromverteiler und der dazugehörigen Leitungen ein Brand vorlag. Daher konnten zunächst nur kleine Löschversuche durchgeführt werden. Erst nachdem die Stadtwerke das Gebäude stromlos geschaltet hatten, war eine gezielte und wirksame Brandbekämpfung möglich. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten griff das Feuer über Kabelschächte auf die Wohnung im Erdgeschoss über, auch hier mussten umfangreiche Löschmaßnahmen durchgeführt werden, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Dank des schnellen und koordinierten Eingreifens aller beteiligten Kräfte konnte Schlimmeres verhindert werden. Insgesamt waren rund 45 Einsatzkräfte von Berufsfeuerwehr, Freiwilliger Feuerwehr und Rettungsdienst an der Einsatzstelle im Einsatz, der Einsatz konnte gegen 21:15 Uhr abgeschlossen werden.