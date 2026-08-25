Veröffentlicht am 25.08.2026

Neumünster. Grundlagen für mehr Handlungssicherheit in Konfliktsituationen stehen im Mittelpunkt dieses eintägigen Kompaktkurses. Ein Theorieteil behandelt typische Täterstrategien, Körpersprache, psychologische Grundlagen und das Notwehrrecht.

Praktische Übungen vermitteln grundlegende Bewegungs- und Schutztechniken, Fluchtstrategien und den gezielten Einsatz der Stimme. Der Kurs unter Leitung von Sebastian Müller findet am Samstag, 12. September 2026, von 10:30 bis 16:30 Uhr in der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) statt. Die Teilnahme kostet 47,50 Euro. Bitte mitbringen: Sportbekleidung, Hallensportschuhe, Handtuch, Getränk.

Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 8. September 2026, um 12:00 Uhr erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC30211 auf www.vhs-neumuenster.de oder per E-Mail an vhs@neumuenster.de.