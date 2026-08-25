Neumünster. Grundlagen für mehr Handlungssicherheit in Konfliktsituationen stehen im Mittelpunkt dieses eintägigen Kompaktkurses. Ein Theorieteil behandelt typische Täterstrategien, Körpersprache, psychologische Grundlagen und das Notwehrrecht.
Praktische Übungen vermitteln grundlegende Bewegungs- und Schutztechniken, Fluchtstrategien und den gezielten Einsatz der Stimme. Der Kurs unter Leitung von Sebastian Müller findet am Samstag, 12. September 2026, von 10:30 bis 16:30 Uhr in der Volkshochschule Neumünster (Gartenstraße 32) statt. Die Teilnahme kostet 47,50 Euro. Bitte mitbringen: Sportbekleidung, Hallensportschuhe, Handtuch, Getränk.
Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 8. September 2026, um 12:00 Uhr erforderlich. Weitere Informationen zur Veranstaltung sowie die Anmeldung finden Sie unter Angabe der Kursnummer CC30211 auf www.vhs-neumuenster.de oder per E-Mail an vhs@neumuenster.de.