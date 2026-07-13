Veröffentlicht am 13.07.2026

Neumünster. Die Berufsberaterinnen und Berufsberater in der Jugendberufsagentur in Neumünster bieten am Donnerstag, 16. Juli eine freizugängliche Feriensprechstunde an. Zwischen 09:00 und 13:00 Uhr können Jugendliche mit ihren Fragen in der Brachenfelder Straße 45, 24534 Neumünster vorbeischauen. Es muss kein Termin vereinbart werden.

Berufs- und Studienwahl, Bewerbung, Lehrstellensuche, Probleme in der Ausbildung – Jugendliche mit Fragen zu diesen oder anderen Themen können diese am kommenden Donnerstag mit den Berufsberaterinnen und Berufsberatern der Agentur für Arbeit Neumünster in der Jugendberufsagentur (JBA) in Neumünster besprechen. „Kommt einfach vorbei! Zwischen 09:00 und 13:00 Uhr sind wir in der „alten Brauerei"/Brachenfelder Straße 45 ohne vorherige Terminabsprache für euch da," empfiehlt Berufsberater Oliver Schlemmer einen ‚unangemeldeten' Besuch.

Und wer es am 16. Juli nicht schafft, kann sich schon einmal den darauffolgenden Donnerstag, den 23. Juli im Kalender markieren. Dann gibt es eine weitere Möglichkeit, die Feriensprechstunde im selben Zeitfenster wie am 16. Juli aufzusuchen.

Wer an beiden Donnerstagen keine Zeit hat, kann Beratungstermine über das Berufsinformationszentrum unter 04321 / 943432 vereinbaren.