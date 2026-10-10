Veröffentlicht am 10.10.2026

Norderstedt. Hamburgs Szeneviertel entdecken, Zukunftskonzepte der Innenstadt verstehen oder lokale Kriminalgeschichte hautnah erleben: Die Herbst-Exkursionen der VHS Norderstedt eröffnen in den kommenden Wochen unterschiedliche Möglichkeiten der Horizonterweiterung.

Die VHS Norderstedt lädt im Herbst wieder zu abwechslungsreichen Touren und Vor-Ort-Terminen in der Region oder dem Hamburger Umland ein. Dabei bietet ihr Angebot den idealen Mix aus Wissen, Inspiration, frischer Luft und Gemeinschaft. Thematisch verbindet es urbane Trends und gesellschaftliche Entwicklungen mit historischen Einblicken vor der eigenen Haustür. Wie sich das Leben im städtischen Raum verändert, zeigt sich beispielsweise bei der „Stadtführung durch die Hamburger Szeneviertel Schanze und Karoviertel“ (Kursnummer 18314) am Sa., 17.10.2026, bei der die Teilnehmenden Kultur und Wandel abseits der klassischen Touristenpfade erleben. Wer noch tiefer in moderne Stadtstrukturen eintauchen möchte, kann sich am Mi., 28.10.2026, bei der Exkursion „Urbanes Leben im Wandel: Hamburgs Weg zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung“ an der HafenCity Universität Hamburg (Kursnummer 17030) mit der Frage befassen, wie die Hamburger Innenstadt der Zukunft gestaltet wird. Einen weiteren Schwerpunkt bildet die gesellschaftliche Perspektive mit einem Besuch beim Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen unter dem Titel „Gerechtes Wohnen im Blick“ (Kursnummer 17031). Auch die jüdische Geschichte und Kultur der Nachbarmetropole lässt sich bei einer „Führung durch das Grindelviertel“ (Kursnummer 18315) am Sa., 31.10.2026, neu entdecken.

Einen ganz anderen Blick auf die Metropole wirft die Exkursion „Nachtfotografie inklusive blauer Stunde in Hamburg“ (Kursnummer 55210) ab Sa., 31.10.2026, bei der die Teilnehmenden lernen, die besondere Lichtstimmung des Herbstes bei Nacht unter fachkundiger Anleitung gestalterisch mit der eigenen Kamera einzufangen. Einen spannenden Kontrast dazu bietet der historische Streifzug durch „300 qm Strafvollzugsgeschichte“ (Kursnummer 18202) am Sa., 21.11.2026, der im Gefängnismuseum des Hamburger Strafvollzuges in der Justizvollzugsanstalt Glasmoor einen packenden, intensiven Blick hinter die Kulissen bietet.

Weitere Informationen unter www.vhs-norderstedt.de. Anmeldungen nimmt die VHS Norderstedt online, persönlich im VHS-Center oder per E-Mail an info@vhs-norderstedt.de entgegen.