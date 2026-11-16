Veröffentlicht am 16.11.2026

Norderstedt. „Tanzen ist für mich der Ausdruck von Lebensfreude!“ sagt Trainerin Ines Elker. Sie leitet im TTC Savoy e.V. jede Woche den Tanzkreis für Internationale Folkloretänze und sorgt dafür, dass dort der Spaß und das Miteinander im Mittelpunkt stehen. „Bei uns geht es nicht um Perfektion, Pokale oder Abzeichen, sondern einfach um die Freude am gemeinsamen Tanzen!“ so Elker. Getanzt werden traditionelle Folkloretänze quer durch Europa, von England bis Griechenland. Dabei kommen nicht nur die Füße und die „grauen Zellen“ in Bewegung, sondern auch die Ohren hören sich mit der Zeit in ungewohnte Klänge und Rhythmen ein. „Ich freue mich jede Woche auf diesen Termin und gehe immer mit guter Laune nach Hause,“ verrät eine Teilnehmerin. „Besonders interessant finde ich die ganz unterschiedlichen Musiken und Tanzstile und die Hintergrundinfos zu den Tänzen,“ ergänzt ein anderer.

Alle, die ausprobieren möchten, ob der Funke auch bei ihnen überspringt, sind vom TTC Savoy herzlich eingeladen zum kostenlosen Schnuppertanz-Abend im Folktanzkreis am Donnerstag, 19.11.26, von 18:30 bis 20:00 Uhr. Im großen Saal des TTC, Am Exerzierplatz 16 in Norderstedt-Harksheide, wird Ines Elker dann einfache Tänze aus der europäischen Folkloretradition anleiten, bei denen alle sofort mitmachen können. Ein weiterer Schnupperabend wird am Do, 28.01.27, stattfinden.

Paare und Einzelpersonen sind gleichermaßen willkommen, denn Folktänze werden vorwiegend gemeinsam im Kreis getanzt, so dass man keinen Tanzpartner braucht. Und wer Feuer gefangen hat, kann regelmäßig donnerstags von 18:30-20:00 Uhr im Folklore-Tanzkreis weitermachen. Weitere Infos und Anmeldung: www.ttc-savoy.de oder folktanz@ttc-savoy.de oder Tel. 0176/24059879.