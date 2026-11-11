Veröffentlicht am 11.11.2026

Norderstedt. Am 14. November 2026 wird die Bahnhofstraße zwischen Pestalozzistraße und Bartelsgang gesperrt sein. Statt Straßenverkehr findet zwischen 14 und 17 Uhr auf der Fahrbahn der traditionelle Martinsmarkt der Johannes-Kirchengemeinde statt. Etliche Kunsthandwerkerstände bieten Herbstliches und Weihnachtsgeschenke an, wer für einen gemütlichen Abend im Advent noch etwas zum Lesen sucht, kann beim Stöbern in den Second-Hand-Büchern fündig werden. Am Kirchenstand können Sie bei uns den schönen Kalender „Der andere Advent“ erwerben und leckere Kekse.

Für Kinder gibt es ein kreatives Angebot. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt – es gibt Kaffee und Kuchen, süße Leckereien, Glühwein und Kinderpunsch und Herzhaftes vom Grill. Den Abschluss machen auch dieses Jahr wieder die Feuertänzer („Duo Flammenspuk“) mit ihrer grandiosen Feuerartistik. Der Erlös des Tages wird gespendet: Der Betrag geht nach Brasilien zu unserem Partnerprojekt „Sozialzentrum Heliodor Hesse“. Dort finden Familien aus den Slums von Santo Andre bei Sao Paulo eine gute Anlaufstelle für Familien Beratung und Unterstützung, insbesondere in Fällen von sexualisierter Gewalt.