Veröffentlicht am 11.11.2026

Norderstedt. Für Sonnabend, 14. November, lädt die Stadtbücherei wieder zu einer besonderen Veranstaltung ein. Um 15 Uhr beginnt der Nachmittag in lockerer Atmosphäre: Bei einem gemeinsamen Bingo und anderen (Literatur-)Spielen ergeben sich für Teilnehmende die ersten Gelegenheiten, ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen.

Beim „Speed-Freunde“-Format darf das Gespräch mit ungewöhnlichen Fragen auf kreative Weise fortgeführt werden, sodass sich in kurzer Zeit neue Begegnungen ergeben können.

Die Veranstaltung bietet – mit Unterstützung der Büchereipersonals – einen entspannten Rahmen, um Menschen kennenzulernen, sich auszutauschen und vielleicht erste Freundschaften zu schließen. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der bundesweite Aktionsmonat gegen Einsamkeit findet dieses Jahr zum ersten Mal statt.

Es wird um eine Anmeldung unter der Rufnummer 040 53595950 oder per E-Mail an stb-mitte@norderstedt.de gebeten. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Datum und Zeit: Sonnabend, 14. November 2026, 15-18 Uhr

Veranstaltung: Moin & Match - Neue Kontakte. Gute Gespräche.

Ort: Stadtbücherei Norderstedt-Mitte

Rathausallee 50, 22846 Norderstedt

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt

Eintrittspreis: Teilnahme kostenlos. Anmeldung erbeten unter 040/53595950 oder stb-mitte@norderstedt.de