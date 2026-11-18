Veröffentlicht am 18.11.2026

Noch rechtzeitig vor der Adventszeit veranstaltet am 21. und 22. November 2026 der Kunstverein Quickborn seinen dritten Kunstbasar „ARTVENT“

Eine gute Gelegenheit, kleine Kunstgeschenke für seine Lieben zu finden. Auf dem ARTVENT Quickborn können BesucherInnen Gemälde, Kunstgegenstände und Kunsthandwerk erstehen. In einer gemütlichen Atmosphäre, bei Kaffee, Tee und Kuchen kann nach einem neuen Lieblingsstück gestöbert und mit den Kunstschaffenden ins Gespräch gekommen werden.

„Kunst muss nicht teuer sein. Entscheidend ist, dass die BetrachterInnen ihr Kunstwerk schätzen, sich vielleicht beim Betrachten in Gedanken verlieren und Freude daran haben. Das kann auch mit einer großartigen Lithographie zum kleinen Preis erreicht werden. Das ist die Idee unseres „ARTVENT“ sagt Romy Rölicke, Kulturwissenschaftlerin und erste Vorsitzende des Kunstvereins Quickborn.

Der Kunstbasar „ARTVENT“ findet am Samstag den 21.11.2026 in der Zeit von 14-19 Uhr und am Sonntag den 22.11.2026 in der Zeit von 12-17 Uhr im Haus des Kunstvereins Quickborn, Kieler Str. 149 in Quickborn statt. Der Eintritt ist frei.