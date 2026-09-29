Veröffentlicht am 29.09.2026

Quickborn. Am Samstag, 7. November 2026, 17 Uhr führt die Kantorei der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Quickborn unter der Leitung von Michael Schmult in der Quickborner Marienkirche erstmalig die bedeutensten Werke des englischen Komponisten John Rutters auf.

Das Requiem und das Magnificat des berühmtesten Komponisten unserer Gegenwart gehören zu den Werken, die man sonst nur in den Hauptkirchen Hamburgs oder anderen größeren Kirchen zu hören bekommt. Als Sopranistin konnte Ulrike Meyer-Heieis gewonnen werden.

Die Sinfonietta Lübeck, die in ganz Norddeuschland bekannt und gern gehört wird, übernimmt den Orchesterpart. Holz- und Blechbläser, Streicher, Harfe, Orgel und Percussion werden die Quickborner Marienkirche mit unterschiedlichen Klangfarben füllen.

Die Proben für die Kantorei nähern sich dem Ende. Der Vorverkauf hat begonnen. Karten sind bei Eventim und beim Kantor für € 12,- bis € 20,- zu bekommen. Restkarten gibt es dann an der Abendkasse.

Für Neueinsteiger in der Kantorei ist es bestimmt interessant zu wissen, was im nächsten Jahr Großes geplant ist. Denn im November 2027 steht das große Oratorium "Der Elias" von Felix Mendelssohn Bartholdy auf dem Programm."