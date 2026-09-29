Veröffentlicht am 29.09.2026

Quickborn. Warum gelingt Lernen manchmal fast wie von selbst und an anderen Tagen scheint schon der erste Schritt schwer? Wie entstehen Motivation und Konzentration? Und was kann helfen, wenn Lernorganisation, Prüfungsstress oder Blockaden im Weg stehen? Mit einem neuen Lehrgang greift die VHS Quickborn genau diese Fragen auf.

Am Freitag, 13. November, startet erstmals die Weiterbildung „Lerncoaching Starter“. An drei Wochenenden lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Grundlagen des ressourcenorientierten und ganzheitlichen Lerncoachings kennen und erfahren, wie sie Lernprozesse strukturiert und individuell begleiten können.

Dabei geht es nicht darum, für andere die Lösung vorzugeben. Lerncoaches verstehen sich vielmehr als Prozessbegleiter: Sie unterstützen Menschen dabei, eigene Stärken und passende Lernwege zu entdecken, Lernprozesse zu organisieren und neue Strategien zu entwickeln.

Der Starterkurs vermittelt dafür grundlegendes Wissen. Themen sind unter anderem die eigene Haltung als Lerncoach, neurobiologische Grundlagen des Lernens, erste Lernstrategien, Konzentration sowie eine wirkungsvolle Lernorganisation.

Der Lehrgang richtet sich sowohl an Menschen, die ihr eigenes Lernen besser verstehen möchten, als auch an diejenigen, die andere beim Lernen begleiten. Angesprochen sind insbesondere Quereinsteigerinnen und Einsteiger sowie Eltern, Fachkräfte aus Pädagogik, Bildung und sozialer Arbeit. Lehrkräfte sowie Erzieherinnen und Erzieher können beispielsweise neue Ansätze für Motivation, Selbstorganisation und Lerntechniken kennenlernen. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter können das Wissen in der Begleitung von Lernprozessen einsetzen, Nachhilfelehrerinnen und Lehrer ihr Angebot erweitern und Ausbilderinnen und Ausbilder oder Trainerinnen und Trainer zusätzliche Möglichkeiten kennenlernen, um Lernende gezielter zu unterstützen.

Wer nach dem Einstieg tiefer in das Thema einsteigen möchte, kann anschließend den separat buchbaren zweiten Teil „Lerncoaching Growth & Scale“ besuchen. Dieser findet an drei Wochenenden im Februar und März statt und baut auf dem Starterkurs auf. Im Mittelpunkt stehen dann vertiefende Lernstrategien, Motivation und Konzentration ebenso wie Prüfungskompetenz sowie der Umgang mit persönlichen Ressourcen und Lernblockaden.

Zwischen den Präsenzphasen finden zusätzlich Online-Termine statt. Dort können individuelle Fragen aus der praktischen Arbeit aufgegriffen werden. Die Termine werden zu Beginn gemeinsam mit der Gruppe abgestimmt.

Nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung und einer schriftlichen Falldokumentation erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein VHS-Zertifikat. Zur Falldokumentation gibt es ein ausführliches Feedback.

Wer sich zunächst beraten lassen möchte, kann bereits jetzt einen Termin für ein telefonisches oder persönliches Gespräch mit der VHS Quickborn vereinbaren. Die Zahl der Plätze ist auf zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrenzt. Eine ausführliche Beschreibung des Lehrgangs stellt die VHS auf Wunsch per E-Mail zur Verfügung.

Lerncoaching Starter

Start: Freitag, 13. November 2026

Drei Kurswochenenden

Aufbaukurs „Growth & Scale“: drei Wochenenden im Februar und März

Maximal zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Anmeldung unter: vhs-quickborn.de zur Nummer 5800 oder per Email an: vhs@quickborn.de. Info und Kontakt: 04106-6129960.