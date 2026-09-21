Veröffentlicht am 21.09.2026

Quickborn. Die Würfel rollen, Karten werden ausgespielt und am Tisch wird schon am nächsten cleveren Zug getüftelt: Mit dem nahenden Herbst beginnt wieder die perfekte Zeit für gemeinsame Spielabende. Das VHS-Team macht daraus gleich einen ganzen Spieletag und lädt dazu alle Interessierten ins Forum ein.

Wann: Am Samstag, 10. Oktober 13 bis 21.30 Uhr

Wo: VHS im Forum, Eingang vom Bahnsteig, 1. Stock

Wie: kostenlos dabei sein.

Was wird geboten:

Von 14 bis 18 Uhr findet das Kniffelturnier statt. Parallel dazu kann in zwei Themenräumen eine bunt gemischte Auswahl von Spielen der Spieliothek Quickborn ausprobiert werden. Außerdem hat sich für den Nachmittag das Team von Skitter angemeldet, um das Spiel zu präsentieren, das Groß und Klein gleichermaßen begeistert.

Für Snacks und Getränke sorgt das Team von Quickborn hilft und rundet den Spieletag damit ab. Der Nachmittag steht für Familien und alle Altersklassen zur Verfügung. Ab 18 Uhr starten die Turnier für alle ab 18 Jahre.

Kniffel®turnier – es wird um den Landesmeisterschaftstitel gewürfelt. für alle ab 8 Jahre - Meisterschaft Teilnahme ist ohne Altersklassen ab 14 Uhr.

Gespielt wird in Gruppe mit jeweils vier Personen

Gespielt werden drei Runden/Spiele/ Spalten mit wechselnden Gruppenzusammensetzungen

Im Finale kniffeln dann die sechs Besten um den Sieg mit einem Spiel/einer Spalte.

Der 1. Platz bekommt einen Pokal und einen Preis vom Schmidt-Spieleverlag und der 2. und 3. Platz einen Preis von Schmidt-Spieleverlag.

Kniffel®turnier am Abend für Erwachsene – Beginn ab 18 Uhr, Ablauf wie bei dem Turnier am Nachmittag

Skitter® zum Ausprobieren am Nachmittag und das Turnier am Abend. Alle, die Skitter® schon kennen und Spaß am Wettbewerb haben, können bei dem Turnier dabei sein. Wer Skitter® noch nicht kennt, kann gern ab 14 Uhr das Spiel kennenlernen und sich ein Bild machen. Bei freien Plätzen ist die Teilnahme dann am Abend noch möglich.

Schnippen, treffen, punkten – und am Ende vielleicht den Sieg holen.

Großes Skatturnier mit schönen Preisen – Alle, die bereits Skat spielen und Spaß am Wettbewerb haben, können bei dem Turnier dabei sein. Teilnahme ab 18 Jahre.

Alle Veranstaltungen am Spieletag/-abend sind kostenlos, eine Anmeldung zu den Turnieren ist aufgrund der begrenzten Plätze erforderlich.Das Team der VHS freut sich auf viele Interessierte. Information bei der VHS Quickborn unter: vhs@quickborn.de, 04106-6129960, Anmeldung zu den Turnieren unter: 16100, 16200, 16300 direkt auf www.vhs-quickborn.de.