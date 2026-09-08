Veröffentlicht am 08.09.2026

Quickborn. Die VHS Quickborn lädt am Sonnabend, 12. September, von 15 bis 18 Uhr zu einem Workshop rund um saisonale Kräuter ein.

Die Kursleiterin Suzanne Douglas-Heine erklärt: „Der Sommer geht zu Ende und die Natur bereitet sich auf die dunkle Jahreszeit vor. Das wollen wir auch." Um diese Zeit gut und mit Wohlgefühl zu überstehen, werden in dem Kurs acht bis zehn Kräuter vorgestellt, aus denen Öle, Teemischungen und vieles mehr zubereitet werden.

Interessierte können sich per E-Mail anmelden oder unter der Kursnummer 13401 registrieren. Treffpunkt ist im Forum, Bahnhofstraße 112.

Foto: VHS-Kräuterworkshop im September. Foto: pexels