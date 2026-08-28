Veröffentlicht am 28.08.2026

Quickborn. Wenn Hausaufgaben regelmäßig zu Diskussionen führen, der Schulstress den Familienalltag bestimmt und Eltern nicht mehr wissen, wie sie ihren Teenager unterstützen können, ist guter Rat gefragt. Die VHS Quickborn lädt deshalb am Donnerstag, 10. September, von 17 bis 19 Uhr zu einem besonderen Workshop für Eltern von Teenagern ins Forum, Bahnhofstraße 112, ein.

Unter dem Titel geht es darum, wie Lernen wieder leichter und sogar mit mehr Freude gelingen kann – und welchen Beitrag Eltern dazu leisten können. Die Fachdozentin Angelika Padel, zertifizierte Lerncoach sowie Lehrerin für Deutsch und Englisch, vermittelt einen ganzheitlichen und nachhaltigen Blick auf das Lernen.

Im Mittelpunkt stehen Fragen wie: Welchen Einfluss haben Stress, Persönlichkeit und unterschiedliche Lerntypen auf den Schulalltag? Welche einfachen Methoden können Jugendlichen helfen, Fokus, Motivation und Selbstvertrauen zurückzugewinnen? Und wie können Eltern die Beziehung zu ihrem Teenager stärken, ohne ungewollt zusätzlichen Druck rund um das Thema Schule aufzubauen?

Der Workshop ist bewusst praxisnah und kurzweilig gestaltet. Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in die Grundlagen des Lerncoachings für Teenager, konkrete Anregungen zum Umgang mit Lernblockaden und Prüfungsstress sowie Impulse für eine entspannte Kommunikation zwischen Eltern und Jugendlichen. Auch persönliche Fragen der Teilnehmenden finden Raum.

„Ihr Teenager kommt gestresst aus der Schule, die Hausaufgaben arten in immer gleiche Diskussionen aus, und Sie wissen nicht mehr, wie Sie helfen sollen – ohne dass die Atmosphäre zu Hause leidet?“, beschreibt Angelika Padel typische Situationen aus dem Familienalltag. Der Workshop soll Eltern dabei unterstützen, neue Perspektiven und konkrete Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Der Abend bietet zugleich die Möglichkeit, das Lerncoaching näher kennenzulernen und herauszufinden, ob ein individuelles Lerncoaching für den Teenager oder ein Elterncoaching ein sinnvoller nächster Schritt sein könnte.

Darüber hinaus startet ab November bei der VHS Quickborn ein Lehrgang für alle, die selbst Lerncoach werden möchten.

Die Teilnahme am Workshop ist unter der Kursnummer 12201 buchbar. Anmeldungen nimmt die VHS Quickborn telefonisch unter 04106/6129960, per E-Mail an vhs@quickborn.de oder über www.vhs-quickborn.de entgegen.